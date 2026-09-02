El autor de 'Padre rico, padre pobre', Robert Kiyosaki, tiene una deuda de 1.200 millones de dólares

Publicado por Williams Perdomo 2 de septiembre, 2026

Robert Kiyosaki, autor del libro de educación financiera Padre rico, padre pobre afirmó que acumula 1.200 millones de dólares en deuda vinculada a sus inversiones inmobiliarias.

El empresario, de 79 años, ha mencionado repetidamente la cifra de $1.200 millones de dólares mientras defiende el endeudamiento como una estrategia para adquirir activos que generan ingresos. En declaraciones al podcast Get Rich Education durante el verano, recogidas por The New York Post, Kiyosaki dijo: "Entonces, tengo 1.200 millones de dólares de deuda". A continuación añadió que la gente "no debería hacer lo que yo hago".

Sin embargo, su exesposa y socia, Kim Kiyosaki, explicó recientemente a Vanity Fair que esos $1.200 millones no representan dinero que Robert Kiyosaki deba personalmente. Según la publicación, ambos tienen una cartera de aproximadamente 1.500 unidades de apartamentos junto con sus socios.

"Así que técnicamente, sí, tenemos toda esta deuda", explicó Kim Kiyosaki, quien añadió que el endeudamiento está vinculado a los bienes inmobiliarios y que la participación personal de su exesposo es pequeña.

Una estrategia basada en el endeudamiento inmobiliario

La enorme cantidad de deuda está relacionada con la estrategia de inversión de Kiyosaki. Según Vanity Fair, a medida que aumenta el valor de sus propiedades, el empresario pide más dinero prestado utilizando como respaldo el capital acumulado en esos inmuebles.

Los fondos obtenidos mediante esos préstamos son tratados como ingresos libres de impuestos, de acuerdo con la publicación. Además, Kiyosaki pone inversiones individuales en diferentes sociedades de responsabilidad limitada, lo que permite mantenerlas separadas entre sí en caso de que alguna tenga problemas.

"Si todo se va al infierno, pueden hablar con mi abogado", dijo Kiyosaki a Vanity Fair. "Cortafuegos: así es como juegan los ricos".