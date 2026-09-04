La corte de apelación restablece la ley sobre el aborto de Idaho mientras se resuelve el recurso, anulando la decisión del tribunal de primera instancia

La corte de Apelación del Noveno Circuito de EEUU restableció este jueves la prohibición casi total del aborto en Idaho, a la espera de la presentación de escritos y de la vista oral sobre la moción de emergencia del "Estado de las Gemas" para solicitar la suspensión de la orden judicial de un tribunal inferior contra la ley.

La decisión de dos páginas especifica que la "suspensión temporal no refleja la opinión del Tribunal" sobre la moción de Idaho. El plazo para presentar los escritos vence el 15 de septiembre, y el tribunal celebrará una vista el 22 de septiembre.

El fiscal general del estado, Raúl Labrador, celebró la resolución y afirmó que "significa que los niños no nacidos y sus madres en nuestro estado están protegidos por la legislación de Idaho y que los médicos pueden seguir tomando las decisiones de buena fe que la ley siempre ha permitido" mientras se tramita el recurso de apelación.

La juez federal de distrito Lynn Winmill había afirmado que la Constitución de EEUU protege el derecho al aborto "terapéutico", incluso para evitar que una mujer embarazada se autolesione, a pesar del precedente del caso Dobbs de 2022 del Tribunal Supremo, que anuló los derechos federales al aborto y devolvió la regulación a los estados.

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