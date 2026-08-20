Cuba habría infiltrado a agentes en los Juegos Centroamericanos para evitar las deserciones de sus atletas

Publicado por Diane Hernández 20 de agosto, 2026

Unos agentes de la seguridad cubana se habrían infiltrado en instalaciones de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para vigilar a los miembros de la delegación de la isla e impedir nuevas deserciones, según una investigación publicada por el periódico dominicano Diario Libre.

De acuerdo con la investigación, algunos de los agentes llegaron a utilizar uniformes correspondientes a atletas de otros países para acercarse a los deportistas cubanos sin levantar sospechas. Organismos de seguridad dominicanos detectaron la operación y retiraron de las instalaciones deportivas a varios ciudadanos cubanos que no estaban acreditados para realizar tareas de seguridad.

Uno de los incidentes ocurrió durante una competencia bajo techo en el Parque del Este, cuando militares dominicanos detectaron a ciudadanos cubanos persiguiendo a deportistas que aparentemente intentaban abandonar la delegación. Las autoridades cerraron temporalmente el recinto y revisaron las acreditaciones de las personas presentes. Un episodio similar ocurrió posteriormente en un estadio al aire libre, según el reporte.

Cinco atletas abandonaron la delegación cubana

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​El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro, aseguró posteriormente que no fue informado de estos incidentes y que los reportes diarios que recibía durante el torneo no reflejaban situaciones relacionadas con atletas cubanos o con la Embajada de Cuba. La vigilancia se habría intensificado después de las primeras salidas de integrantes del equipo cubano . Al finalizar los Juegos, cinco atletas habían abandonado la delegación: Moisés David Torres Puig, de hockey sobre césped; Leah Daniella Almeida, de remo; Yasmani Evelio Álvarez Peraza, de softbol; y los esgrimistas Hershey Daniela de la Cruz y Adán Isbel Núñez Pina.​El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro, aseguró posteriormente que no fue informado de estos incidentes y que los reportes diarios que recibía durante el torneo no reflejaban situaciones relacionadas con atletas cubanos o con la Embajada de Cuba.

República Dominicana ordenó el retiro de nueve funcionarios cubanos

El caso coincide con una decisión diplomática adoptada días después por Santo Domingo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX) anunció oficialmente el 13 de agosto que había solicitado a la Embajada de Cuba el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediéndoles siete días para abandonar el país.

La Cancillería dominicana indicó que actuó conforme al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pero decidió mantener en reserva las razones de la medida y señaló que no ofrecería detalles adicionales.

Hasta el momento, el Gobierno dominicano no ha confirmado públicamente que el retiro de los nueve funcionarios esté relacionado con la presunta operación de vigilancia durante los Juegos, por lo que cualquier vínculo entre ambos episodios permanece sin confirmación oficial.