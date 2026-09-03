Conmoción por la muerte de Carla Jeffery, Bree en 'Disney Zombies', a los 33 años

Publicado por Israel Duro 3 de septiembre, 2026

La estrella Disney Carla Jeffery, conocida especialmente por su papel como Bree en 'Zombies', murió a los 33 años. La noticia fue dada por su agencia de representación a través de un comunicado en el que no se informa de las causas del deceso.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, que nos dejó el 1 de septiembre de 2026, con tan solo 33 años. Descansa en paz, Carla. Tu luz nunca será olvidada", apuntó Carla Alexander of Alexanders Talent Management.

"Sus actuaciones llenaron de alegría a millones de personas"

También Disney se sumó al pésame con una nota, en la que destacaba: "El extraordinario talento, la calidez y el espíritu de Carla Jeffery dejaron una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con ella. Tenía un don excepcional para conectar con el público, y sus actuaciones llenaron de alegría a millones de personas. Recordaremos a Carla por su generosidad, su sentido del humor y la luz genuina que aportaba a quienes la rodeaban. Transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos, a sus compañeros de reparto y colaboradores, y a los innumerables admiradores cuyas vidas tocó con su presencia".

Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas. Su primer papel cinematográfico llegó con 13 años, en Phat Girlz. Dos años después, en 2008, formó parte del elenco de la serie de Nickelodeon iCarly y dio vida a Keysha Black en la serie de televisión Curb Your Enthusiasm.

2018, el año que Jeffery se convirtió en Bree

Su carrera continuó con apariciones en la serie 'Good Luck Charlie' de Disney Channel en 2011 y participó, un año después, en Shake It Up.

Tras varios papeles en varias series como Scream Queens y Crazy Ex-Girlfriend, consiguió el papel que le daría mayor fama; Bree en la primera película de Zombies en 2018.

Posteriormente protagonizó Zombies 2 y Zombies 3, además de poner voz a Bree en varios cortometrajes animados de la franquicia.