Tiger Woods se declara culpable de conducción temeraria por un accidente de tráfico en Florida

Publicado por AFP 2 de septiembre, 2026

La superestrella del golf Tiger Woods se declaró culpable este miércoles de cargos de conducción descuidada y temeraria derivados de un accidente de auto en Florida ocurrido en marzo.

Woods tendrá su licencia de conducir suspendida por cinco años, según los términos de un acuerdo de culpabilidad que retiró el cargo más grave de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.