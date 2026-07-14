Andy Serkis ridiculiza a la doctrina woke: "La Comarca se siente muy, muy blanca"

Publicado por Alejandro Baños 14 de julio, 2026

Una de las producciones mas esperas de 2027 ya ha recibido diversas críticas y no por lo estrictamente cinematográfico. El director y coprotagonista de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Andy Serkis, dejó en evidencia a la doctrina woke, a todos aquellos que le han señalado por no incluir un elenco inclusivo en su nueva película.

Además de director, Serkis pondrá voz y hará la captura de movimiento del personaje Gollum, como hizo en cuatro entregas anteriores de la saga The Lord of the Rings.

En una entrevista para la BBC, el cineasta reconoció las críticas por haber incluido únicamente actores blancos, asegurando que no los eligió para "hacer una versión políticamente correcta" de su largometraje.

"Sí, ha habido críticas", respondió Serkis al ser preguntado. "Esta película en particular reconoce eso en cierta medida. Pero no creo que vayamos a hacer una versión políticamente correcta, de esas en las que el reparto se elige solo por el mero hecho de hacerlo y para cumplir con los requisitos. Así que, básicamente, se trata de adaptarla a lo que sea pertinente".

"La Comarca se siente como un lugar muy, muy blanco", agregó el cineasta, mientras afirmaba que J. R. R. Tolkien se basó en la mitología nórdica para escribir los libros de la saga de The Lord of the Rings.

Actores como Jamie Dornan (saga de Fifty Shades of Grey), Kate Winslet (Titanic) y Anya Taylor-Joy (Peaky Blinders) forman parte del elenco, igual que Elijah Wood y sir Ian McKellen, quienes regresan a la saga como Frodo Bolson y Gandalf.

El estreno de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum está programado para el 17 de diciembre de 2027.