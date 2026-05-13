Washington: las empresas abandonan el estado demócrata por el aumento de los costos, la inseguridad descontrolada y el nuevo "impuesto a los millonarios"

Publicado por Carlos Dominguez 13 de mayo, 2026

Después de casi medio siglo operando en el estado, una empresa familiar fabricante de árboles de levas ha decidido mudarse fuera de Washington, convirtiéndose en el más reciente ejemplo de la creciente frustración de los empresarios locales.

Jon Bodwell, propietario de Delta Camshaft, fundada por su familia en 1977, anunció que la compañía dejará el estado. En una entrevista con Fox News, Bodwell explicó que un clima político cada vez más hostil hacia los negocios hicieron insostenible continuar operando en Washington, un estado controlado por los demócratas.

"La mayor parte tiene que ver con la batalla constante con la ciudad por los grafitis y los problemas de delincuencia aquí, con el aumento masivo y continuo de los impuestos, todo está subiendo", añadió.

Subidas de costos, crimen y nuevo impuesto: las empresas huyen

Delta Camshaft, que emplea a decenas de trabajadores y ha operado durante 48 años en la región, no cerrará sus operaciones, sino que se relocalizará a otro estado donde las condiciones sean más favorables para hacer negocios.

"El costo de la energía, el seguro, todo está subiendo a incrementos muy grandes. No es uno o dos por ciento. Mi seguro subió un 20%", explicó Bodwell. "Mi factura de electricidad también está aumentando y se supone que subirá otro 13%. Pero solo el mes pasado casi se duplicó".

"Con el crimen descontrolado, el seguro del edificio se me ha disparado", añadió.

En marzo, el legislativo estatal, controlado por el Partido Demócrata, aprobó lo que califican como el "impuesto a los millonarios", un nuevo gravamen sobre la renta que el gobernador Bob Ferguson firmó el 30 de marzo, convirtiéndolo en ley. El impuesto grava los ingresos superiores a $1 millón al año, con una tasa del 9,9% sobre la parte que excede ese umbral.

Casi un cuarto de las empresas busca mudarse fuera del estado

La Asociación de Negocios de Washington (AWB) reveló recientemente que casi uno de cada cuatro empresarios del estado está considerando mudarse fuera de Washington, la cifra más alta registrada en años.

El sondeo, realizado entre el 8 y el 22 de abril con 407 dueños y operadores de empresas, revela que el 24% de los consultados está pensando en mover su negocio, un aumento significativo respecto al 17% del trimestre anterior y casi el triple de lo registrado hace 16 meses.

Los impuestos aparecen como la principal preocupación: el 72% de los encuestados los considera como uno de los principales desafíos para sus empresas. Le siguen el costo de la atención médica (65%), las regulaciones gubernamentales (58%) y el precio del combustible (53%).

"Es tentador para los legisladores restar importancia a este tipo de informes y decir que las empresas no se van a ir realmente, pero eso sería un error", advirtió Kris Johnson, presidente de la AWB. "Los propietarios de empresas están trasladando sus activos gravables fuera de Washington, no prevén contratar tantos trabajadores, temen cada vez más una recesión y tienen muchas más probabilidades de expandir sus negocios en otro estado que de crecer aquí en Washington".

El informe también muestra un fuerte pesimismo económico: solo el 7% considera que la economía del estado es fuerte o muy fuerte, y el 46% espera una recesión en los próximos 12 meses.