Publicado por amanda head 28 de mayo, 2026

Ciudades gobernadas por demócratas que acogerán eventos para tres grandes ocasiones -el Mundial de la FIFA, el 250 cumpleaños de la nación y el Juegos Olímpicos- están limpiando sus calles ante el previsible aumento de visitantes, y la buena o mala publicidad que inevitablemente le seguirá.

"Las ciudades están limpiando sus calles antes del Mundial", bromeó en X el representante Jim Jordan, republicano de Ohio. "¿Por qué hace falta una ocasión especial para que los demócratas hagan su trabajo?".

Una historia de postergación



La práctica de esperar a que se produzca un acontecimiento para limpiar una ciudad no es nueva. De manera infame, la limpieza de la ciudad de Chicago previa a la DNC de 2024 se caracterizó como teatro político - óptica superficial por encima de la sustancia. Antes de la convención, la administración del alcalde Brandon Johnson envió equipos para barrer calles, podar árboles, eliminar grafitis y desalojar campamentos de indigentes cerca del United Center y McCormick Place.

Mientras la ciudad dedicaba recursos a embellecer determinados pasillos para los delegados y las cámaras, la realidad cotidiana de los residentes -la delincuencia persistente y los barrios llenos de basura- parecía seguir siendo ignorada en gran medida.

Además, la ciudad de San Francisco, el gobernador demócrata de California Gavin Newsom y el Administración Biden fueron duramente criticados por limpiar únicamente la ciudad notoriamente sucia y plagada de delincuencia antes de la llegada del chino Xi Jinping en noviembre de 2023 para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). De nuevo, se eliminaron las pintadas, se instalaron nuevos murales y jardineras, se repavimentaron las aceras deterioradas y se erradicaron los campamentos de personas sin hogar.

Del mismo modo, Los Ángeles limpia los alrededores de donde se celebran cada año los premios de la Academia. La ubicación de los Oscar ha cambiado en los últimos años, desde el Shrine Auditorium y el Dorothy Chandler Pavilion en el centro de Los Ángeles a finales de los 90 y principios de los 2000 hasta la sede actual, el Dolby Theater de Hollywood.

Washington D.C. ya brilla con luz propia

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Los demócratas Washington, D.C. se han adelantado en su limpieza gracias al presidente Donald Trump.

En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva "Hacer que el Distrito de Columbia sea seguro y bello", por la que se creaba el Grupo de Trabajo D.C. Safe and Beautiful para combatir la delincuencia, restablecer el orden, proteger los monumentos y promover el embellecimiento.

El aspecto de la capital del país ha cambiado notablemente con la restauración de edificios, monumentos, parques y calzadas. Los esfuerzos de embellecimiento también incluyeron la eliminación de grafitis de zonas públicas, la limpieza de campamentos de indigentes en terrenos federales y la garantía de limpieza en espacios de gran visibilidad.

Además, la administración declaró una emergencia delictiva en agosto de 2025, enviando a la capital del país fuerzas de seguridad federales, tropas de la Guardia Nacional y otros recursos.

El esfuerzo se tradujo en miles de detenciones, la incautación de cientos de armas de fuego ilegales y medidas enérgicas contra delincuentes violentos, narcotraficantes y bandas. Los resultados: los homicidios han descendido en torno al 50-60%, los robos y los atracos de coches son significativamente menores y la delincuencia violenta en general se redujo entre un 30 y un 49% en periodos clave en comparación con años anteriores.

Pero los cambios en D.C. no han recibido elogios universales. Los esfuerzos de Trump por repavimentar el estanque reflectante del Lincoln Memorial han sido censurados, a pesar de que el anterior presidente Barack Obama intentó un proyecto similar gastando decenas de millones más.

Durante el mandato de Obama, el Lincoln Memorial se sometió a una importante renovación de entre 34 y 35 millones de dólares. Incluía nuevos sistemas de filtración y circulación, pero no logró resolver por completo los problemas de filtraciones y algas. En cambio, el proyecto de Trump tiene un coste estimado de 13,1 millones de dólares para sellar, repavimentar y pintar la piscina de azul, una fracción de los costes de la era Obama para reparaciones similares.

Los votantes lo quieren limpio



Si estas ciudades hacen las mejoras permanentes, serán mejores por ello, especialmente a los ojos de los votantes. Spencer Pratt, un republicano registrado, está subiendo en las encuestas en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, una ciudad que no ha elegido a un alcalde republicano en el último cuarto de siglo.

Su favoritismo entre los angelinos se debe probablemente a las políticas que propone, que muchos consideran de sentido común, y una de ellas es la limpieza de la ciudad.

La campaña de la estrella de telerrealidad ha destacado de forma agresiva la suciedad de las calles de la ciudad, la crisis de los sin techo y el declive bajo el liderazgo actual.

Pratt publicó anuncios virales en los que denunciaba la suciedad de las aceras y los campamentos, y prometía un Los Ángeles "listo para las cámaras" con políticas de tolerancia cero, limpiezas rápidas, auditorías y arreglos visibles como la eliminación de grafitis y la reparación de las calles.

Entre los trucos creativos se incluye el lavado a presión de las plantillas de la campaña en las aceras sucias, mensajes que sólo desaparecen si las calles están realmente limpias.

Estados Unidos acogerá la Copa Mundial de la FIFA 2026 en 11 ciudades: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Seattle y la bahía de San Francisco, con la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos alcanzarán su punto álgido el 4 de julio de 2026, con grandes eventos en Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston (Carolina del Sur) y Washington D.C.

En 2028, Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano, que se celebrarán en el LA Memorial Coliseum, el SoFi Stadium y el Rose Bowl.

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