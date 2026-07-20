Muere Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y doble Balón de Oro, a los 75 años

Publicado por Carlos Dominguez 20 de julio, 2026

La familia del exfutbolista inglés Kevin Keegan anunció este lunes su fallecimiento a los 75 años de edad, tras luchar contra un cáncer en fase cuatro.

"Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años", expresó su familia en un comunicado recogido por AFP, en el que también agradecieron el apoyo del equipo médico que lo acompañó en sus últimos meses. "Kevin era mucho más que un querido marido, padre y abuelo", añadieron.

Del Balón de Oro al Newcastle

Considerado uno de los delanteros más brillantes de su generación, Keegan dejó una huella imborrable en el fútbol inglés y europeo. Ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, el jugador apodado Mighty Mouse brilló especialmente con la camiseta del Liverpool, donde conquistó la Copa de Europa en 1977 y tres títulos de la liga inglesa. Con la selección de Inglaterra, disputó 63 partidos entre 1972 y 1982.

Tras su exitosa etapa en Liverpool, Keegan fichó por el Hamburgo en 1977, para luego regresar a Inglaterra y jugar en Southampton y, especialmente, en el Newcastle United, club al que estuvo profundamente ligado.

Un ícono en el Newcastle

El Newcastle United expresó su profundo dolor por la pérdida de una de sus leyendas. "Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y queridas de la historia de nuestro club", escribió el equipo en X. El club destacó tanto su "clase mundial" como jugador como su capacidad para "encender la ciudad" durante su etapa como entrenador.

Como técnico, Keegan logró el ascenso del Newcastle a la Premier League en 1993 y llevó al equipo a pelear por el título en la temporada 1995-96, finalizando en segunda posición. También dirigió al Fulham, al Manchester City durante cuatro temporadas y tuvo dos etapas en el banquillo de los Magpies, la última de ellas breve en 2008. Entre 1999 y 2000, además, fue seleccionador de Inglaterra.