“Alex Saab será un testigo clave en el juicio contra Maduro por haber sido su testaferro y puede tener mucha evidencia para condenarlo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero a la periodista Mariana Atencio sobre todo lo relacionado con el juicio contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro, así como también sobre los planes de la Administración del presidente Donald Trump con Venezuela.

“El 2 de septiembre de este año está previsto que la defensa de Maduro presente sus mociones, entre ellas una moción para intentar desestimar el caso. Después escucharemos posibles argumentos de su defensa y el 17 de septiembre de este año el juez celebrará una audiencia para escuchar las mociones preliminares. […] Creo que Alex Saab será un testigo clave en el juicio contra Maduro. Él fue su testaferro y en ese sentido, se espera que haya mucha evidencia que pueda condenar al dictador, y por eso fue una figura tan buscada por las autoridades estadounidenses y por eso su familia está tan protegida. […] María Corina Machado

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.