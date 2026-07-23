La Cámara aprueba la reconciliación presupuestaria para impulsar un paquete de USD 95.000 millones destinado a la campaña militar contra Irán

Publicado por Joaquín Núñez 22 de julio, 2026

La Cámara de Representantes aprobó una resolución presupuestaria que pone en marcha el proceso Reconciliación de Presupuesto, un mecanismo legislativo que permitirá a los republicanos intentar aprobar un paquete de 95.000 millones de dólares con mayoría simple en el Senado, sin necesidad de superar el filibusterismo. El paquete ayudará a financiar la campaña militar de Estados Unidos en Irán.

La resolución fue aprobada por un estrecho margen de 216 votos contra 214 y ahora deberá ser considerada por el Senado. Tres republicanos se unieron a los demócratas en la negativa: Warren Davidson, Thomas Massie y Kevin Kiley, un independiente pero que forma parte de la bancada republicano.

"Los republicanos apoyamos a nuestras tropas, a nuestros agricultores y la seguridad electoral. Somos el único equipo en Washington que lo hace. Muchos de ustedes dudaron de nuestro éxito", celebró Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, tras la votación.

En cuanto al contenido del paquete, contempla 73.000 millones de dólares para defensa y seguridad nacional, fondos destinados principalmente a financiar la campaña militar de Estados Unidos contra Irán. De ese total, unos 60.000 millones se destinarían al Pentágono y el resto a otras necesidades de seguridad nacional. Además, incluye 12.000 millones para asistir a agricultores y 10.000 millones para implementar nuevas medidas de seguridad electoral, entre ellas el requisito de presentar prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar, en línea con la Ley SAVE impulsada por la Administración Trump.

Jodey Arrington, presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, describió la iniciativa como "un apoyo a nuestras tropas en momentos de necesidad". “Simplemente la preparación básica para el campo de batalla. Balas y bombas para terminar el trabajo y regresar a casa sanos y salvos y victoriosos”, añadió.