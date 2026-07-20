Texas sigue de cerca la evolución de la posible tormenta tropical Bertha

Publicado por Diane Hernández 20 de julio, 2026

La Depresión Tropical Dos continúa organizándose sobre el este del Golfo de México y el pronóstico oficial indica que podría convertirse en la tormenta tropical Bertha durante este lunes, lo que sería también el segundo ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se localizaba la mañana del lunes aproximadamente a 100 millas (160 km) al sur de Panama City, Florida, con vientos máximos sostenidos de 30 mph (45 km/h) y desplazándose lentamente hacia el noroeste a apenas 3 mph (5 km/h).

Vigilancia por tormenta tropical

Las autoridades mantienen una Vigilancia de Tormenta Tropical para parte del noroeste de Florida, desde el río Ochlockonee hasta la frontera con Alabama, donde las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar entre el lunes y el martes. Además, el NHC advierte sobre la posibilidad de marejada ciclónica de entre 1 y 3 pies (30 a 90 centímetros) en sectores de la costa.

El principal riesgo será la lluvia

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​Los acumulados previstos son de 2 a 4 pulgadas (50 a 100 mm) en amplias zonas, aunque de manera aislada podrían superar las 8 pulgadas (200 mm), especialmente en sectores de la costa del Golfo.

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​En el noroeste de Florida y la región de Big Bend también se esperan varios días de precipitaciones fuertes, con riesgo localizado de inundaciones. Aunque los vientos podrían fortalecerse conforme el sistema evolucione, los meteorólogos coinciden en que la amenaza más importante serán las lluvias intensas ​Los acumulados previstos son de 2 a 4 pulgadas (50 a 100 mm) en amplias zonas, aunque de manera aislada podrían superar las 8 pulgadas (200 mm), especialmente en sectores de la costa del Golfo.​En el noroeste de Florida y la región de Big Bend también se esperan, con riesgo localizado de inundaciones.

Texas permanece bajo vigilancia, pero aún hay incertidumbre

Uno de los aspectos que más atención genera es la posibilidad de que el sistema termine desplazándose hacia el oeste y se acerque a Texas durante la segunda mitad de la semana.

Los modelos numéricos más recientes muestran un posible giro hacia el oeste entre el martes y miércoles, lo que abriría la puerta a impactos sobre el sureste de Texas entre jueves y viernes. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes enfatiza que la trayectoria e intensidad continúan siendo inciertas, debido a factores como la cizalladura del viento, aire seco y la influencia de un sistema de alta presión.

Por ello, todavía no puede afirmarse que Bertha tocará tierra en Texas, aunque ese escenario permanece entre las posibilidades que evalúan los modelos de pronóstico.

Aviones cazahuracanes recopilan información

Para reducir la incertidumbre, aviones de reconocimiento conocidos como Hurricane Hunters continúan realizando vuelos sobre la depresión tropical.

Los datos obtenidos permiten conocer con mayor precisión la estructura del ciclón, la velocidad de sus vientos, la presión atmosférica y ayudan a mejorar las proyecciones oficiales sobre su evolución.

Dos posibles escenarios

De acuerdo con el análisis meteorológico:

Si el sistema permanece débil y entra rápidamente a tierra , las lluvias más intensas podrían extenderse hacia el interior del sureste de Estados Unidos.

, las lluvias más intensas podrían extenderse hacia el interior del sureste de Estados Unidos. Si logra fortalecerse y permanece más tiempo sobre el Golfo, las precipitaciones más importantes permanecerían cerca de la costa y posteriormente podrían desplazarse hacia Luisiana y Texas conforme avance la semana.