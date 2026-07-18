El PIB hispano ya es la cuarta economía del mundo: el motor silencioso que impulsa a Estados Unidos

Publicado por Williams Perdomo 18 de julio, 2026

La economía hispana en el país alcanzó un nuevo hito histórico. Si el Producto Interno Bruto (PIB) generado por los hispanos estadounidenses fuera el de un país independiente, ocuparía el cuarto lugar entre las mayores economías del planeta, solo por detrás de Estados Unidos, China y Alemania, y por encima de Japón.

Esa es la principal conclusión del Latino GDP Report 2026, elaborado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad California Lutheran, que sitúa el valor de la economía hispana en 4,4 billones de dólares (trillion en inglés) durante 2024.

Un crecimiento que rompe récords

El profesor David Hayes-Bautista, coautor del estudio y especialista en políticas públicas de salud de UCLA, afirma que el crecimiento alcanzado por la economía latina "ha batido récords de dinamismo económico".

La cifra supone un nuevo salto respecto al informe del año anterior, cuando el PIB latino superó por primera vez los cuatro billones de dólares. Según los investigadores, la economía latina es actualmente casi un 9% mayor que la de Japón, una de las potencias industriales tradicionales del mundo.

Mucho más que inmigración

Uno de los mensajes centrales del estudio cuestiona la idea de que el crecimiento latino depende exclusivamente de la inmigración.

Aunque los autores reconocen que las deportaciones masivas y la reducción de los flujos migratorios pueden afectar a parte de la población latina, sostienen que el verdadero motor del crecimiento demográfico es el llamado crecimiento natural, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones.

Entre 2018 y 2024, la población latina aumentó en 4,6 millones de personas, mientras que la población blanca no hispana disminuyó en 3,3 millones.

Cada año, durante ese período, los latinos sumaron en promedio 657.000 personas por crecimiento natural. En contraste, la población blanca no hispana registró un saldo negativo cercano a 471.000 personas anuales.

Los investigadores sostienen que, con una inmigración prácticamente estancada durante 2025 y 2026, buena parte del crecimiento futuro de la fuerza laboral estadounidense dependerá precisamente de esa evolución demográfica.

La fuerza laboral que sostiene la economía

El informe también destaca que la población latina continúa liderando el crecimiento del mercado laboral. En 2024, la fuerza laboral latina aumentó un 5,5 %, el mayor crecimiento registrado hasta la fecha y 4,2 puntos porcentuales superior al observado entre la población no latina.

Una recuperación más rápida que China e India

El estudio recuerda que la pandemia de -19 golpeó con especial dureza a la comunidad latina. Sin embargo, la recuperación económica fue igualmente extraordinaria. Entre 2019 y 2024, el PIB latino creció a un ritmo superior al de China e India, convirtiéndose en la economía con el crecimiento más acelerado entre las diez mayores del mundo.

Educación y emprendimiento

El informe atribuye buena parte de este crecimiento al aumento del nivel educativo y al dinamismo empresarial de la comunidad latina. Entre 2010 y 2024, el número de latinos con estudios universitarios aumentó un 144,5 %, más de tres veces el ritmo registrado entre la población no latina, cuyo crecimiento fue del 44,8 %.

El emprendimiento también muestra una evolución muy superior.

Entre 2007 y 2023, el número de empresas propiedad de hispanos creció casi siete veces más rápido que el de las empresas de propietarios no latinos. En el caso de las empresas con empleados, el crecimiento fue todavía más espectacular: casi veinte veces superior al registrado por los negocios de propietarios no latinos.