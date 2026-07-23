Propuesta sorpresiva en Minnesota: Mike Lindell plantea una amnistía de seis meses para extranjeros indocumentados

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 22 de julio, 2026

En una declaración que ha generado sorpresa en el panorama político estatal, el empresario y candidato a la gobernación de Minnesota, Mike Lindell, planteó la implementación de un programa de amnistía temporal de seis meses dirigido a los extranjeros en situación irregular que residen en el estado.

El fundador de MyPillow, quien cuenta con el respaldo político del presidente Donald Trump, expuso su iniciativa orientada a regularizar la situación laboral de esta población.

Durante una entrevista concedida al periódico Washington Examiner, el aspirante republicano detalló el funcionamiento del mecanismo propuesto para el estado. "Seis meses, todos los inmigrantes ilegales tendrían que ir a obtener lo que se llamará una visa de trabajo condicional", afirmó Lindell al explicar el alcance de la medida.

Integración fiscal sin derecho al voto ni ciudadanía

El proyecto formulado por Lindell busca incorporar a los trabajadores indocumentados al circuito económico formal sin que esto implique la concesión de derechos políticos o el acceso a la ciudadanía estadounidense. La meta de la iniciativa radica en elevar la recaudación de impuestos y regularizar la actividad laboral en los sectores productivos locales.

"Ahora bien, no eres un ciudadano. No puedes votar, pero tienes esta tarjeta con la que ahora puedes trabajar y puedes estar pagando impuestos, estar funcionando en la sociedad", enfatizó el candidato al subrayar las limitaciones legales de los permisos temporales que propone implementar desde la gobernación.

El escenario político en un bastión demócrata

La postura de Lindell introduce un matiz particular en el debate sobre la gestión migratoria, diferenciándose de las dinámicas habituales de deportación masiva promovidas por sectores del movimiento conservador a nivel federal. Pese a la controversia que pueda suscitar la propuesta, Lindell se perfila actualmente como el competidor principal para obtener la nominación del Partido Republicano en las primarias del estado.

La contienda electoral representa un desafío histórico para el conservadurismo local. Minnesota se ha mantenido como un bastión del Partido Demócrata durante décadas, sin haber respaldado a un candidato presidencial republicano desde la victoria de Richard Nixon en 1972. El último gobernador republicano en ocupar la sede del ejecutivo estatal fue Tim Pawlenty, quien concluyó su mandato en 2011.