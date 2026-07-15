Arde el Capitolio: se dispara la alarma constitucional después de que los documentos del Departamento de Justicia revelen que Jack Smith recibió mensajes de texto privados de 44 legisladores

Publicado por Christina Park 15 de julio, 2026

Los documentos recientemente publicados revelan que el fiscal especial Jack Smith eludió los protocolos obligatorios para acceder en secreto a los mensajes de texto privados de 44 miembros del Congreso durante la investigación sobre el presidenteDonald Trump, según el Departamento de Justicia confirmó el martes.

La revelación, confirmada por los documentos publicados por la Comisión Judicial del Senado, se ha convertido en un importante punto de fricción constitucional.

A medida que los legisladores se enfrentan a la realidad de que se ha accedido a sus comunicaciones privadas sin seguir los protocolos de filtrado establecidos, la investigación está desencadenando un debate más amplio sobre la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.

Los miembros del Congreso están protegidos frente a la persecución penal en virtud de la Cláusula de Libertad de Expresión

"Las comunicaciones de los miembros del Congreso relacionadas con sus funciones legislativas oficiales están protegidas frente a la persecución penal en virtud de la cláusula constitucional de libertad de expresión o de debate", según el Comité Judicial del Senado comunicado de prensa de la Comisión Judicial del Senado.

La cláusula de libertad de expresión o debate de la Constitución de los Estados Unidos (artículo I, sección 6) sirve como freno al poder ejecutivo y está diseñada para evitar que los miembros del Congreso sean "interrogados en cualquier otro lugar", garantizando que no puedan ser sometidos al escrutinio del Departamento de Justicia o del poder judicial por sus actos legislativos.

Sin embargo, los registros del Departamento de Justicia facilitados al presidente del Comité Judicial del Senado Chuck Grassley, republicano por Iowa, revelan que el equipo del exfiscal especial Jack Smith revisó los mensajes de texto de 44 miembros del Congreso, entre ellos 40 republicanos y cuatro demócratas, durante la investigación sobre el presidente Donald Trump.

"Un abuso de poder flagrante, y exactamente aquello sobre lo que advirtieron nuestros fundadores"

La investigación, dirigida por Grassley y el presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado Ron Johnson, republicano por Wisconsin, sacó a la luz estos registros tras recibir denuncias de informantes protegidas por la ley, tras lo cual solicitaron formalmente los registros al Departamento de Justicia.

"Se trata de un abuso flagrante de poder, y es exactamente lo que advirtieron nuestros fundadores", escribió también en X el senador Rand Paul, republicano por Kentucky. Paul también señaló a Jack Smith, quien, durante una comparecencia ante el Congreso en diciembre de 2025, cuando se le preguntó bajo juramento si su equipo había revisado el contenido de los mensajes de texto pertenecientes a miembros del Congreso, respondió: "No".

Las pruebas indican que los investigadores podrían haber infringido las salvaguardias constitucionales

Smith había sido nombrado por el entonces fiscal general Merrick Garland en noviembre de 2022 para supervisar la investigación del Departamento de Justicia de Biden sobre el presidente Donald Trump tras el anuncio de su tercera campaña presidencial.

Los documentos publicados por los senadores Grassley y Johnson aportan pruebas de que el Departamento de Justicia de Biden creó un "equipo de filtrado" para evaluar los materiales obtenidos en el curso de las investigaciones de Jack Smith. Entre ellas se incluía una investigación relacionada con el 6 de enero, cuyo nombre en clave era Proyecto Coconut, y una investigación sobre la gestión de documentos clasificados por parte de Trump en Mar-a-Lago, conocida como Proyecto Cranberry todo ello como parte de Arctic Frost, una investigación de gran alcance sobre los intentos de impugnar los resultados electorales de 2020, según indicaba el comunicado de prensa.

Aunque el objetivo del Equipo de Filtrado era impedir que los investigadores de la Oficina del Fiscal Especial y del FBI accedieran a material privilegiado entre los registros obtenidos, las pruebas demuestran que los investigadores eludieron esta restricción, lo que podría suponer una infracción de las garantías constitucionales, según el comunicado.

Incapaz de conseguir una condena contra Trump

Smith no logró finalmente conseguir una condena contra Trump, lo que sometió sus esfuerzos a un mayor escrutinio. La Oficina del Fiscal Especial había obtenido los mensajes de texto privados mediante una citación dirigida a la Administración Nacional de Archivos y Registros para que facilitara los registros telefónicos almacenados entre octubre de 2020 y el 20 de enero de 2022, que fueron entregados el 21 de agosto de 2023.

Los teléfonos estaban asociados a una larga lista de funcionarios que prestaron servicio en la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Trump, entre ellos el propio Trump, así como Stephen Miller, Rudy Giuliani, Kellyanne Conway, Peter Navarro, la hija del presidente Ivanka Trump, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y el exvicepresidente Mike Pence.

El equipo de investigación de Smith descargó y comenzó a revisar los mensajes de texto sin esperar a la evaluación del equipo de filtrado.

"Al parecer, los investigadores ignoraron su propio protocolo de investigación habitual"

"Según la información que se nos ha facilitado a mí y al senador Johnson, los investigadores de Biden, del Departamento de Justicia y del FBI aparentemente ignoraron sus propios protocolos de investigación habituales para obtener y revisar mensajes relacionados con el trabajo míos y de docenas de mis colegas republicanos y demócratas", afirmó Grassley en su comunicado, quien también fue objeto de estas investigaciones.

Mientras tanto, el alcance de esta investigación desmesurada ha estado provocando una fuerte reacción en el Capitolio.

"Están hartos de que se espíe a los estadounidenses. Y mi mensaje al pueblo estadounidense es: si se lo hacen a los senadores y congresistas, ¿saben qué? También os lo harán a vosotros", afirmó el diputado Eli Crane, republicano por Arizona y exmiembro de los SEAL de la Marina de los EE. UU., en el programa "Just the News, No Noise" el martes.

Crane también afirmó que tenía "varios amigos" que habían descubierto que habían sido espiados, entre ellos el diputado Andy Biggs, republicano por Arizona, y señaló que "estas personas que se han visto envueltas en ese tipo de comportamiento deben rendir cuentas sin lugar a dudas."

"Todos los implicados deben ser JUZGADOS"

El senador de Missouri Josh Hawley también criticó duramente las conclusiones de los documentos del Departamento de Justicia, escribiendo en X: "El Departamento de Justicia de Joe Biden no solo intervino mi teléfono; acabo de enterarme de que obtuvieron ILEGALMENTE mis mensajes de texto con miembros de la Administración del presidente Trump", y añadió: "Todos los implicados deben ser JUZGADOS".

Los legisladores reclaman ahora una investigación a gran escala sobre la violación, denunciando lo que el senador Ron Johnson describió como la "utilización como arma por parte de la administración Biden utilización como arma del Departamento de Justicia". El núcleo de sus preocupaciones es si el Gobierno ha antepuesto su alcance investigativo a las restricciones constitucionales.

Grassley ha declarado que tiene la intención de que el exfiscal especial Jack Smith comparezca ante la Comisión Judicial del Senado para que rinda cuentas.

"Si no se les exige que rindan cuentas, esto volverá a suceder"

"Espero que mis colegas demócratas, a varios de los cuales se les interceptaron sus propios mensajes de texto, dejen por fin a un lado el partidismo y reconozcan la gravedad de estas acciones. El equipo de Smith pisoteó la Constitución incluso tras repetidas advertencias", afirmó Grassley. Crane se hizo eco de estas preocupaciones.

"Ya sabes lo que se dice: si no se exige responsabilidad a esta gente, volverá a ocurrir, y el pueblo estadounidense está harto de un sistema judicial de dos velocidades", afirmó.

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