Publicado por Carlos Dominguez 20 de junio, 2026

Un juez del condado de Collin hizo públicas este viernes nuevas imágenes y videos relacionados con el asesinato del estudiante de secundaria Austin Metcalf, ocurrido durante un torneo de atletismo en Frisco, Texas, en abril de 2025.

Entre las evidencias liberadas se encuentran fotografías del arma homicida —un cuchillo multiherramienta plegable de la marca Ozark Trail—, la chaqueta ensangrentada de la víctima y una imagen detallada de la herida fatal en el pecho de Metcalf, junto a una regla forense que muestra la profundidad de la lesión.

Huida y detención: nuevas evidencias del caso Metcalf

También se difundieron videos de vigilancia que muestran a Karmelo Anthony, el joven condenado por el crimen, huyendo del lugar de los hechos, corriendo por las gradas y saliendo al campo de atletismo. Otro video de cámara corporal de la policía captura el momento de su detención.

Uno de los oficiales le dice a otro al llegar: "Este es el presunto sospechoso".

"Ya sé cómo funciona", se escucha decir a una voz fuera de cámara. "No soy presunto. Lo hice".

En otra de las imágenes se observa a Anthony esposado en la parte trasera de una patrulla, poco después del fatal incidente, con aparentes manchas de sangre en su mano izquierda.

El padre de Austin, Jeff Metcalf, había expresado a Fox New Digital que la liberación de las grabaciones ayudaría a aclarar lo ocurrido y a desmentir algunas versiones que circularon en redes sociales tras el incidente.

Transparencia judicial

El juez John Roach, quien autorizó la divulgación de las evidencias, explicó a Fox que su decisión busca brindar mayor transparencia al público una vez concluido el juicio.

"El enfoque principal durante el proceso fue proteger el juicio, a los testigos y al jurado. Ahora que el caso ha terminado, considero importante proporcionar claridad", señaló el magistrado.

Los hechos del caso

Según la fiscalía, el 2 de abril de 2025, durante un torneo en el estadio David Kuykendall de Frisco, Anthony, entonces de 17 años, apuñaló a Metcalf tras una breve confrontación dentro de la carpa del equipo de la víctima. Metcalf y su hermano se acercaron a Anthony, quien estaba sentado en la zona de su propio equipo.

Anthony admitió haber apuñalado a Metcalf, pero alegó legítima defensa. Un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a 35 años de prisión. Podrá solicitar libertad condicional después de cumplir la mitad de la condena.