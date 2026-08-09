El Servicio Postal se queda sin dinero: las pérdidas por $2.500 millones podrían provocar el cierre de miles de oficinas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de agosto, 2026

El Servicio Postal de los Estados Unidos está en su peor momento financiero en años. La agencia cerró el tercer trimestre fiscal con una pérdida neta de $2.500 millones y su director general, David Steiner, ya avisó qué pasará si el Congreso no actúa pronto: una suba de los precios y potenciales cierres de miles de oficinas ante una situación crítica.

Según cifras citadas por Reuters, la pérdida de este trimestre fue casi $600 millones menor que la del año pasado, pero eso no alcanza para resolver el problema más grave. La agencia no tiene efectivo suficiente para seguir operando con normalidad.

Steiner explicó que, sin ayuda del Congreso antes de fin de año, el Servicio Postal tendrá que reducir sus niveles de servicio, cerrar miles de oficinas que dan pérdidas y adelantar una nueva subida de precios para enero, en lugar de esperar hasta julio de 2027 como estaba planeado.

El problema es, básicamente, operativo, pues repartir correo seis días a la semana a 170 millones de direcciones en todo el país cuesta $3.400 millones al año, pero el 70% de esas rutas no son rentables. Lo mismo pasa con las oficinas físicas, ya que de las 18.000 que existen, el 58% también pierde dinero.

A esto se suma el problema proveniente de un comité del Senado, que aprobó una ley para crear decenas de nuevos códigos postales, algo que podría costarle $800 millones extra a una agencia que ya no tiene margen. En junio, Steiner había reconocido que la situación era tan grave que el Servicio Postal estaba usando los fondos de jubilación de sus propios empleados para poder seguir funcionando.

Para frenar la crisis, la agencia ya tomó algunas medidas, incluyendo la contratación asesores de reestructuración en marzo, recortes de gastos en viajes e insumos desde mayo, y suba del precio de la estampilla de primera clase de 78 a 82 centavos a partir del 12 de julio. También suspendió temporalmente los aportes a las pensiones de sus empleados, lo que le permitirá ahorrar $2.500 millones hasta septiembre y hasta $15.000 millones para 2030.

El Servicio Postal acumula pérdidas por más de $120.000 millones desde 2007, en gran parte porque el correo de primera clase —su producto más rentable históricamente— cayó fuerte con el avance de la comunicación digital.