Calor extremo golpea Los Ángeles: hasta 112 °F, tormentas y riesgo de inundaciones

Publicado por Diane Hernández 10 de agosto, 2026

El sur de California atraviesa un nuevo episodio de calor extremo que durante el domingo llevó los termómetros hasta los 44,4 °C (112 °F) en algunas zonas y mantiene activas las advertencias por enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

El fenómeno afecta principalmente a las zonas interiores, mientras las autoridades vigilan además un elevado riesgo de incendios, la llegada de tormentas monzónicas y una serie de mareas altas que podrían provocar inundaciones costeras en varios puntos del estado durante los próximos días.

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las temperaturas más severas se concentran lejos de la costa.

En el condado de Los Ángeles, las zonas interiores esperaban máximas de entre 32 °C y 37 °C (90 °F y 90 altos), mientras que el Inland Empire podía superar ligeramente los 38 °C (100 °F).

Hasta 112 °F en el valle de Coachella

Las condiciones son todavía más extremas en las áreas desérticas y algunos valles de California.

El área de Victorville podía alcanzar 43 °C (109 °F), mientras el valle de Antelope esperaba hasta 43,3 °C (110 °F). El punto más caliente entre las zonas mencionadas sería el valle de Coachella, con temperaturas de hasta 44,4 °C (112 °F).

Más al norte, el valle de San Joaquín también podía acercarse a los 43,3 °C (110 °F), mientras el valle de Yosemite alcanzaría aproximadamente 36,7 °C (98 °F).

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso por calor para buena parte del sur de California, exceptuando la franja costera inmediata. Para los desiertos y el valle de San Joaquín, en cambio, estaba vigente una alerta de calor extremo.

Las autoridades recomiendan permanecer en espacios climatizados cuando sea posible, mantenerse hidratado, limitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas y prestar especial atención a las personas más vulnerables al calor.

Death Valley llegó a 124 °F

Los registros del sábado ya mostraban la intensidad de la ola de calor.

Death Valley alcanzó 51,1 °C (124 °F); Needles, 47,2 °C (117 °F); Palm Springs, 46,7 °C (116 °F); y Barstow, 43,9 °C (111 °F).

En Bakersfield y Ukiah los termómetros llegaron a 42,2 °C (108 °F), mientras Lancaster, Fresno, Hanford y Bishop registraron 41,1 °C (106 °F).

También se alcanzaron 40 °C (104 °F) en Palmdale, Chino y Madera; 39,4 °C (103 °F) en Riverside; 38,9 °C (102 °F) en Ontario y Merced; 37,8 °C (100 °F) en Paso Robles; 37,2 °C (99 °F) en Sacramento y Modesto; y 36,7 °C (98 °F) en Burbank y Stockton.

En Long Beach se registraron 33,9 °C (93 °F) y en el centro de Los Ángeles, 33,3 °C (92 °F).

La temperatura registrada en Death Valley quedó a apenas un grado Fahrenheit del récord para un 8 de agosto, establecido en 1998 en 125 °F. La media para esa fecha en la zona es de 117 °F.

En Fullerton, por su parte, la máxima del sábado alcanzó 36,1 °C (97 °F) y superó el récord anterior para un 8 de agosto, establecido en 2018 con 35,6 °C (96 °F).

La costa escapa de las temperaturas más extremas

La situación fue muy diferente cerca del océano.

El Aeropuerto Internacional de San Diego alcanzó 27,2 °C (81 °F), mientras el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) llegó a 26,1 °C (79 °F) y Santa Bárbara registró 25,6 °C (78 °F).

El contraste fue todavía más marcado en el norte de California: San Francisco tuvo una máxima de 16,7 °C (62 °F) y Monterey, de 18,9 °C (66 °F).

Las autoridades sanitarias también han advertido sobre el impacto de las elevadas temperaturas durante la noche, especialmente para las personas que no disponen de aire acondicionado.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomendó utilizar duchas o baños fríos, evitar cocinar con horno o estufa cuando esto contribuya a elevar la temperatura de la vivienda y acudir a bibliotecas, centros de enfriamiento, centros comerciales u otros lugares con aire acondicionado.

Riesgo de incendios y tormentas monzónicas



El Servicio Meteorológico Nacional

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​Además, hasta la madrugada del martes existía riesgo de tormentas monzónicas sobre áreas montañosas de los condados de Los Ángeles, San Diego, Riverside y Ventura, así como en el valle de Antelope.

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​La combinación de temperaturas elevadas, vegetación seca y posibles tormentas incrementa la atención sobre nuevos focos de incendios en el sur del estado. El calor no es la única preocupación.El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones favorables para la propagación de incendios seguirían elevadas hasta final de este lunes.​Además, hasta la madrugada del martes existíasobre áreas montañosas de los condados de Los Ángeles, San Diego, Riverside y Ventura, así como en el valle de Antelope.​La combinación de temperaturas elevadas, vegetación seca y posibles tormentas incrementa la atención sobre nuevos focos de incendios en el sur del estado.

Mareas altas amenazan con inundaciones costeras

A las temperaturas extremas se suma otro fenómeno: una serie de mareas altas que aumenta el riesgo de inundaciones menores en diferentes puntos de la costa californiana.

La bahía de San Francisco y la bahía de Monterey enfrentan riesgo de inundaciones en estacionamientos, parques y carreteras hasta las primeras horas del jueves.

En San Francisco, el mareógrafo debía registrar poco después de las 21:00 del domingo una marea alta de aproximadamente 1,5 pies por encima de lo normal, equivalente a unos 45,7 centímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional atribuyó esos niveles tanto a temperaturas oceánicas inusualmente cálidas como al aumento acumulado del nivel del mar.

El organismo explicó además que el momento de la pleamar puede variar hasta 90 minutos antes o después dependiendo del punto de la costa del Pacífico o de la propia bahía.

En las playas de los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara, el riesgo de inundación costera menor comenzará el lunes por la noche y continuará hasta la noche del miércoles.

El episodio mantiene así a buena parte del sur de California bajo una combinación de amenazas: temperaturas que superan los tres dígitos Fahrenheit, riesgo elevado de incendios, posibles tormentas monzónicas y mareas capaces de causar inundaciones menores en áreas costeras vulnerables.