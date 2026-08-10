Desmantelan una banda de adolescentes vinculada a cerca de 80 robos en California

Publicado por Diane Hernández 10 de agosto, 2026

Las autoridades de California desmantelaron una banda de adolescentes vinculada con cerca de 80 robos en viviendas y vehículos del Área de la Bahía tras una investigación que se prolongó durante varios meses y que también condujo al descubrimiento de una presunta operación dedicada a vender los objetos robados.

La Policía de Concord identificó a cuatro menores como presuntos responsables de una serie de robos cometidos principalmente en Concord y otras localidades de los condados de Contra Costa y Solano.

Los investigadores relacionaron al grupo con 37 robos de vehículos y viviendas en Concord y aproximadamente otros 40 en otras zonas de Contra Costa y Solano, según las autoridades. La investigación también involucró a los departamentos de Policía de Richmond, Antioch, Pittsburg y Oakland, además del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Entraban a vehículos para acceder a los garajes

La investigación comenzó después de una serie de robos registrados durante la primavera y el verano.

La Policía de Concord ya había advertido públicamente el 1 de julio sobre varios robos residenciales y de vehículos ocurridos durante las semanas anteriores. Las autoridades explicaron entonces que los sospechosos operaban principalmente durante la madrugada.

El método se repetía: los individuos revisaban vehículos estacionados y, después de entrar en ellos, buscaban controles de apertura de garajes. Con esos dispositivos podían acceder posteriormente a los garajes de las viviendas, donde sustraían herramientas y otros objetos de valor.

Las autoridades también divulgaron imágenes de vigilancia en las que algunos de los sospechosos aparecían armados con pistolas mientras se encontraban en el exterior de los garajes.

Aunque inicialmente la Policía señaló que no se habían registrado enfrentamientos con propietarios, posteriormente los investigadores determinaron que, durante uno de los incidentes, un sospechoso habría apuntado con un arma hacia la puerta que comunicaba el garaje con el interior de una vivienda, aparentemente esperando que saliera algún residente.

En otro de los robos, los sospechosos habrían sustraído 14 armas de fuego de un solo garaje residencial.

Persecuciones y varios intentos de fuga El grupo logró escapar de la Policía en varias oportunidades.

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​En mayo, un agente intentó detener un vehículo relacionado con la investigación, pero el conductor presuntamente huyó a gran velocidad. La persecución terminó siendo cancelada debido al riesgo que representaba para el público.

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​En junio, los agentes localizaron otro vehículo relacionado con los sospechosos, pero nuevamente consiguieron escapar.

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​Más tarde ese mismo mes, los presuntos ladrones huyeron después de otro robo, chocaron un vehículo y continuaron la fuga a pie. Los agentes recuperaron entonces un arma de fuego, aunque los sospechosos lograron escapar.

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​El avance definitivo se produjo a finales de junio, cuando detectives de Concord, trabajando conjuntamente con el Departamento de Policía de Richmond, identificaron a cuatro menores presuntamente involucrados.

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​Uno de ellos ya se encontraba detenido en un centro juvenil por un caso no relacionado. Los investigadores consiguieron entonces órdenes de arresto y registro para los otros tres.

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​En julio, el equipo SWAT de Concord ejecutó simultáneamente las órdenes con ayuda de las policías de Antioch y Pittsburg, Central County SWAT y el U.S. Marshals Service.

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​Los tres adolescentes restantes fueron arrestados.

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​Durante los registros, las autoridades recuperaron dos armas de fuego que habían sido robadas durante los asaltos. Una tercera arma sustraída previamente había sido localizada por la Policía de Richmond durante otra investigación.

Una presunta red para vender los objetos robados

La investigación no terminó con los adolescentes.

Los detectives identificaron posteriormente a Wuillian Cordova-Cubias, de 37 años y residente de Oakland, como el presunto comprador de parte de los bienes sustraídos.

Según los investigadores, Cordova-Cubias adquiría herramientas eléctricas de los menores, en ocasiones poco tiempo después de que se produjeran los robos.

El 5 de agosto, detectives de los departamentos de Policía de Concord y Oakland, junto con miembros del U.S. Marshals Service, ejecutaron una orden de registro en su vivienda de Oakland.

Allí encontraron lo que las autoridades consideran el centro de una operación regional de reventa de objetos robados.

Los agentes recuperaron al menos 500 herramientas eléctricas presuntamente robadas, además de un vehículo todoterreno (ATV), un montacargas, un arma de fuego no registrada y otros artículos de alto valor.

El valor conjunto de los bienes recuperados fue estimado en aproximadamente 250.000 dólares.

Fiscalía presenta cargos

La Fiscalía del condado de Contra Costa presentó contra Cordova-Cubias cargos relacionados con recepción de propiedad robada, dos cargos por recibir vehículos robados, delitos relacionados con armas de fuego y conspiración con cómplices menores de edad.

Los fiscales también solicitaron agravantes que podrían incrementar una eventual sentencia en caso de condena. Cordova-Cubias permanecía detenido en el Martinez Detention Facility a la espera de comparecer ante el Tribunal Superior del condado de Contra Costa.

La fiscal de distrito Diana Becton destacó el trabajo de la unidad especializada en robos organizados de su oficina y la cooperación con las fuerzas policiales.

La Fiscalía también presentó denuncias contra tres de los menores relacionados con el caso. Sus identidades no fueron reveladas debido a las leyes de California que protegen la identidad de los acusados menores de edad.

La investigación se produce en un contexto en el que Concord registró durante los primeros seis meses de 2026 unos 160 delitos clasificados como burglary o allanamiento/robo con entrada ilegal, según las estadísticas preliminares publicadas por el propio Departamento de Policía de la ciudad. Las cifras todavía están sujetas a revisión y validación.