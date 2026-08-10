Arrestan a un hombre por allanar una propiedad de Kim Kardashian en California

Publicado por Alejandro Baños 10 de agosto, 2026

Kim Kardashian fue víctima de un robo en una de sus propiedades. De acuerdo a las primeras informaciones, un hombre fue arrestado tras allanar una vivienda de la celebrity ubicada en la localidad de Hidden Hills (California).

Según informó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, un guardia de seguridad de la urbanización donde está situada la vivienda vio a un hombre entrar en la misma, extrayendo diferentes objetos e introduciéndolos en un vehículo.

Posteriormente, este vigilante avisó a las autoridades de los hechos. Varios agentes de policía se personaron en el lugar y consiguieron arrestar a este individuo.

La identidad del supuesto ladrón no se ha divulgado. Únicamente se ha hecho público que tiene 27 años, según reportó TMZ tras consultar a los investigadores.

No es la primera vez que Kardashian es víctima de este tipo de delitos. Las boutiques de ropa que gestiona con sus hermanas Kourtney y Khloé han sufrido varios hurtos y robos menores en ciudades como Los Ángeles y Miami. En 2017 también tuvo que ver como un individuo irrumpió en una de sus viviendas localizada en Bel-Air (California) y sustrajo un celular, además de registrar varios vehículos.

Pero el suceso más grave lo sufrió el 3 de octubre de 2016. Durante la Semana de la Moda de París (Francia), cinco hombres disfrazados de policías irrumpieron en la suite del hotel lujoso donde se hospedaba Kardashian. La amordazaron, la ataron de pies y manos y la encañonaron en el baño mientras robaban joyas valoradas en unos 10 millones de dólares.