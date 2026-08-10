Publicado por Alejandro Baños 10 de agosto, 2026

La espera para conocer la verdad sobre este caso ha sido demasiado larga. Después de tres décadas, el principal y único sospechoso de haber orquestado el asesinato del rapero Tupac Amaru Shakur, también conocido como 2Pac, se sienta en el banquillo este 10 de agosto, dando comienzo de este modo uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.

El acusado, Duane Keffe D Davis, de 63 años y exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, se enfrenta a una pena de cadena perpetua incomputable por el cargo de asesinato en primer grado con con uso de arma letal con el agravante por pertenencia a organización delictiva. Fue detenido en septiembre de 2023 y trasladado a prisión de manera preventiva.

Concretamente, Davis, que se ha declarado no culpable en alguna ocasión, no fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de 2Pac, pero sí el que encargó el asesinato y quien proporcionó el arma homicida.

Un caso que ha sido objeto de leyendas urbanas y teorías a lo largo de estos 30 años.

El asesinato de 2Pac

Para ir al origen del caso hay que remontarse al 7 de septiembre de 1996. Tras asistir a un combate entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el hotel MGM Grand de Las Vegas (Nevada), el rapero y un amigo suyo, el fundador de Death Row Records, Marion Suge Knight, se vieron envueltos en un grave altercado con Orlando Baby Lane Anderson, sobrino de Davis.

De acuerdo a la Fiscalía, Anderson avisó a su tío de la reyerta que tuvo con Shakur y Knight. Horas después, Davis se subió en un Cadillac de color blanco estacionado al lado de un BMW de color negro en el que se encontraba el rapero, que tenía previsto ir a un club. Desde la ventanilla de atrás del Cadillac, el tirador comenzó a disparar, alcanzando a 2Pac.

Duane 'Keefe D' Davis, en 2023. Imagen de archivoAFP.

El artista recibió cuatro disparos: dos en el pecho, uno en uno de sus brazos y otro en uno de sus muslos. Además, la metralla le dejó heridas en la cabeza. Knight, que se encotraba alejado de la escena del tiroteo, vio los hechos. Cuando se dirigían a un hospital, fueron detenidos por una patrulla. Los agentes, viendo el estado del rapero, avisaron a los servicios de emergencias y fue trasladado a un hospital cercano.

Shakur se mantuvo con vida durante seis días. El 13 de septiembre, tras ser sometido a cuidados intensivos y cirugías, el rapero falleció como consecuencia de un fallo respiratorio que derivó en un paro cardíaco. Tenía 25 años.

El caso estuvo archivado

Los investigadores no consiguieron dar con el autor del asesinato de 2Pac y archivaron el caso, dejándolo en un estatus de irresoluto. Sin embargo, se produjo un giro de 180 grados cuando Davis, a través de varias entrevistas y en libro autobiográfico, reconoció que estuvo en el vehículo desde el que se disparó al rapero.

Debido a estas declaraciones, el caso fue reabierto y Davis se convirtió en el único acusado. Tanto él como su defensa siempre han mantenido su inocencia, declarándose no culpable en reiteradas ocasiones.

A falta de pruebas físicas concluyentes, como el arma o restos de ADN, y sabiendo que los demás ocupantes del Cadillac blanco ya han fallecido, Davis es el único sospechoso. De ser condenado, se cerraría uno de los expedientes más mediáticos de la historia del país.