Meta se enfrenta a un nuevo juicio en California por el impacto de Instagram y Facebook en los menores

Publicado por Carlos Dominguez 10 de agosto, 2026

Meta afronta a partir de este miércoles un nuevo y decisivo juicio en un tribunal federal de Oakland, California. Cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— la acusan de haber creado Instagram y Facebook con la intención deliberada de hacerlas adictivas para los jóvenes.

La selección del jurado comienza el miércoles. El juicio propiamente dicho arrancará el 18 de agosto y se espera que se prolongue unas seis semanas, con un veredicto previsto para principios de octubre.

Los cuatro estados acusan a Meta de violar sus leyes de protección al consumidor y la Ley Federal de Protección de Datos Infantiles (COPPA) al multiplicar funcionalidades diseñadas para mantener a los menores enganchados —deslizamiento infinito (scroll), notificaciones intrusivas o nocturnas y los avisos de "me gusta"— mientras minimizaban públicamente los riesgos.

Mark Zuckerberg figura entre los testigos clave

Según informó AFP, los fiscales generales de esos estados piden una larga lista de restricciones al uso de Instagram y Facebook por parte de menores, además de multas que podrían alcanzar los $1,4 billones - casi la totalidad de la capitalización bursátil de Meta, que el viernes superó los $1,5 billones.

Mark Zuckerberg figura entre los testigos clave que la fiscalía tiene previsto interrogar antes de finales de septiembre. Sería su segunda comparecencia en seis meses, después de que un jurado de Los Ángeles considerara poco convincente su testimonio anterior.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, que ya presidió el caso Apple-Epic Games, tendrá la última palabra sobre las sanciones y medidas correctivas. El jurado solo tendrá un papel consultivo. Padres de adolescentes afectados podrían volver a testificar y el proceso se podrá seguir en directo por YouTube.