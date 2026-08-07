Texas cierra un histórico acuerdo contra tratamientos trans en menores: habrá clínica de 'detransición'

Publicado por Diane Hernández 7 de agosto, 2026

El acuerdo entre la Fiscalía General de Texas y el Texas Children's Hospital quedó formalizado esta semana, cerrando definitivamente el proceso anunciado en mayo y obligando al centro médico a abrir antes de finales de octubre de 2026 la que las autoridades estatales describen como la primera clínica de 'detransición' del país.

Según informó la oficina del fiscal general Ken Paxton, el hospital deberá pagar un total de 10 millones de dólares para resolver reclamaciones presentadas bajo la Ley de Prevención del Fraude en Programas de Atención Médica de Texas y la Ley Federal de Reclamaciones Falsas.

De esa cantidad, 8,576 millones de dólares serán destinados al estado de Texas. El caso estaba relacionado con la presunta facturación a Medicaid de intervenciones de transición de género que las autoridades consideran ilegales o no admisibles bajo la legislación estatal.

Una clínica gratuita durante cinco años

Como parte del acuerdo, Texas Children's deberá establecer una clínica especializada en atender a personas que anteriormente recibieron tratamientos de transición de género y que ahora buscan revertir o interrumpir esos procedimientos.

La clínica deberá comenzar a operar antes de finales de octubre de 2026 y ofrecer sus servicios de manera gratuita durante cinco años a pacientes que previamente hayan recibido atención relacionada con la transición de género.

El hospital también deberá promocionar la existencia de la clínica en su página web.

Además, el acuerdo contempla la revocación permanente de los privilegios hospitalarios de varios médicos vinculados a este tipo de tratamientos y obliga a modificar los estatutos internos del centro para establecer que la realización de determinadas intervenciones de transición de género pueda implicar la pérdida automática de esos privilegios.