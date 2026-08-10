¿Por qué el español es el idioma que más quieren aprender en Nueva York?

Publicado por Diane Hernández 10 de agosto, 2026

El español se convirtió en el idioma con mayor interés de aprendizaje en Nueva York, de acuerdo con un análisis elaborado por LTL Language School a partir de búsquedas realizadas en Google.

El estudio situó al español en el primer lugar con un promedio de 4.680 búsquedas mensuales, por delante del inglés y otros idiomas europeos y asiáticos.

Aunque el informe mide interés a partir del comportamiento de búsqueda en internet y no el número real de personas matriculadas en cursos, los resultados coinciden con una realidad demográfica ampliamente documentada: el español tiene una presencia especialmente fuerte en Nueva York.

Datos oficiales publicados por el Departamento de Planificación Urbana de Nueva York muestran que el español es, con amplia diferencia, la lengua más común entre la población de la ciudad con dominio limitado del inglés. De 1.779.351 personas incluidas en esa categoría durante el período 2019-2023, 835.143 hablaban español, equivalentes al 46,9%.

El español supera al inglés entre las búsquedas

El segundo idioma del ranking elaborado por LTL Language School fue el inglés, con 3.230 búsquedas mensuales relacionadas con su aprendizaje.

El dato resulta especialmente significativo en una ciudad donde el inglés domina la actividad institucional, laboral y académica, pero que al mismo tiempo recibe a cientos de miles de residentes cuyo idioma materno es otro.

El interés por estudiar o perfeccionar el inglés puede estar relacionado con necesidades de integración, formación académica, acceso al mercado laboral o mejora de las posibilidades profesionales.

La American Community Survey (ACS) del Census Bureau recopila regularmente información sobre los idiomas utilizados en los hogares estadounidenses y permite constatar la amplia diversidad lingüística de Nueva York.

En el caso del español, su peso demográfico ayuda a explicar por qué aprenderlo puede tener una utilidad especialmente práctica en una ciudad como Nueva York.

Casi la mitad de los neoyorquinos con inglés limitado hablan español

El informe The Newest New Yorkers 2026, elaborado por el Departamento de Planificación Urbana de la ciudad, ofrece una radiografía de esa diversidad.

Según los datos correspondientes al período 2019-2023, Nueva York contaba con aproximadamente 1,78 millones de personas mayores de cinco años con dominio limitado del inglés.

El español representaba el 46,9% de ese grupo, con 835.143 personas.

El chino se situaba muy por detrás, con 331.014 hablantes, equivalentes al 18,6%, seguido del ruso, con 113.090 personas (6,4%); bengalí, con 66.942 (3,8%); yidis, con 47.884 (2,7%); y haitiano, con 36.543 (2,1%).

El propio informe municipal destaca la extraordinaria diversidad lingüística de Nueva York y señala que los idiomas predominantes varían considerablemente dependiendo del vecindario.

Coreano y japonés ganan interés El estudio de LTL Language School también detectó una presencia destacada de idiomas asiáticos entre las búsquedas.

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​El coreano ocupó el cuarto puesto del ranking. El análisis relacionó parte de ese interés con la expansión internacional de productos culturales procedentes de Corea del Sur, especialmente el K-pop y los K-dramas.

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​Max Hobbs, director de marketing de LTL Language School, explicó que la forma en que las personas se acercan al aprendizaje de idiomas ha cambiado a medida que las herramientas digitales y las clases en línea ampliaron las posibilidades más allá de las escuelas tradicionales.

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​El informe también identificó demanda por aprender japonés, otra lengua cuyo atractivo se extiende más allá de razones estrictamente laborales y se vincula con el interés por la cultura, los viajes y el entretenimiento.

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​En Europa, idiomas como el francés y el italiano también figuran entre los más buscados, impulsados por una combinación de turismo, gastronomía, cultura y afinidades personales.

Del interés cultural a una herramienta práctica

Los resultados de LTL Language School sugieren que las razones para aprender idiomas son cada vez más diversas.

Viajar, comprender películas o contenidos sin traducción, acercarse a otras culturas, comunicarse con familiares y vecinos o ampliar las posibilidades profesionales forman parte de las motivaciones que pueden impulsar estas búsquedas.

En el caso particular del español, su liderazgo en Nueva York combina esos factores culturales con una ventaja práctica: es una lengua con una fuerte presencia cotidiana en una de las ciudades más diversas de Estados Unidos.

Así, las 4.680 búsquedas mensuales promedio detectadas por el estudio colocan al español por encima del resto de los idiomas analizados y reflejan un interés que encuentra además un claro respaldo en la realidad demográfica de la ciudad.