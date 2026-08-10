Florida: una modelo de OnlyFans es condenada a seis años de prisión por la muerte de su novio en Miami

Publicado por Carlos Dominguez 10 de agosto, 2026

La modelo de OnlyFans Courtney Clenney aceptó este lunes un acuerdo de culpabilidad y fue condenada a seis años de prisión por la muerte de su novio, Christian Obumseli, ocurrida en abril de 2022 en su apartamento de Edgewater, en Miami.

Según informó NBC Miami, Clenney, de 30 años, se declaró culpable de homicidio imprudente. Inicialmente enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado que podía conllevar hasta 30 años de cárcel.

Según los términos del acuerdo, cumplirá seis años de prisión con crédito por el tiempo ya servido, seguidos de cinco años de libertad condicional, y deberá someterse a una evaluación y tratamiento de salud mental. Como lleva encarcelada sin fianza desde 2022, se espera que pase alrededor de dos años más tras las rejas.

La fiscal destaca que Clenney aceptó "plena responsabilidad"

La fiscal del estado de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, señaló que el acuerdo se alcanzó "en plena consulta y con la aprobación de la familia de Christian".

En un comunicado, afirmó que la familia de la víctima finalmente escuchó a Clenney aceptar "plena responsabilidad" por la muerte de Obumseli y que los fiscales se centraron en las pruebas de un patrón de violencia creciente hacia la víctima.

Defensa propia vs. patrón de violencia

Clenney siempre sostuvo que actuó en defensa propia durante una discusión. Sus abogados argumentaron que ella era la víctima de una relación abusiva. Los fiscales, en cambio, la describieron como la agresora y presentaron videos que, según ellos, mostraban episodios previos de violencia por su parte.

La modelo, conocida en redes como Courtney Tailor, contaba con más de dos millones de seguidores en Instagram en el momento de su detención