Fallece a los 70 años Tommy Detamore, 'Steelman' y leyenda de la música country de Texas

Publicado por Israel Duro 8 de agosto, 2026

El afamado cantante y productor de música Country Tommy Detamore falleció a los 70 años, según a unció su familia. Fue su esposa, Sandra, quien anunció la noticia a través de un comunicado en Facebook: “Con el corazón destrozado, os comunico que mi marido durante 41 años, Tommy Detamore, partió ayer, miércoles 5 de agosto de 2026, para reunirse con el Señor”.

"A Tommy se le recordará siempre como un músico, productor, colaborador, mentor y fuerza creativa muy respetado en el mundo de la música country. Por no hablar de que era el amor de mi vida. Su trabajo ha dejado y seguirá dejando una huella imborrable en la comunidad de la música country. Su don divino para tocar y producir música le permitió inspirar a otros y contribuir a dar forma al sonido de la música country que escuchamos hoy en día. Dr. Tom... Sir Punchalot... Drama Papa... The Man... eran solo algunos de los apodos con los que la gente le llamaba. Hace muy poco estábamos celebrando otro proyecto que había producido y en el que había tocado, y que alcanzó el disco de platino".

Desde la década de 1970 tocando la guitarra de acero con pedal

Detamore comenzó a tocar la guitarra de acero con pedal steel en los 70 y forjó una carrera de leyenda en la música country que se prolongó durante décadas. Se trasladó a Texas en 1981 para tocar junto a Darrell McCall y se unió a la Moe Bandy's Band un año después, con quien realizó giras los siguientes siete años.

En 1991, fundó el Cherry Ridge Studio en Floresville, Texas, y trabajó con artistas como Ray Price, Jim Lauderdale, Tommy Alverson, James Talley, entre otros.

Detamore fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Guitarra Steel de Texas en 2019 y fue nombrado guitarrista de de acero con pedal del año en los Premios de Música Country de Texas de 2025. Más recientemente, Detamore colaboró en la producción, la grabación, la mezcla, la masterización y la interpretación de la guitarra de acero con pedal en las canciones del álbum debut de Ty Myers, The Select, publicado en 2025.

Mensajes de despedida de la esposa desde la fe

La esposa cerró su publicación con mensajes de fe. "Por favor, seguid rezando por mí, por mi familia y por el equipo de Drama Kids mientras decidimos cómo rendir homenaje a mi querido Steelman. Quiero asegurarme de que se le rinda homenaje junto a la familia, los amigos y la comunidad. De esta forma, todos podremos despedirnos de él, ya que ha sido algo tan repentino".

"Por último, gracias, Señor Jesús, por permitirme amar a Tommy y ser amada por él. Sé dónde está, y te doy las gracias; algún día, yo también volveré a estar con él en nuestro hogar en el cielo. Juan 14:2".