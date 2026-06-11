Aislamiento y traslado: Karmelo Anthony es recluido en una prisión estatal mientras apela su condena por asesinato

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de junio, 2026

Karmelo Anthony, hallado culpable por el homicidio del joven de 17 años Austin Metcalf, fue puesto bajo custodia inmediata y asignado provisionalmente al área de enfermería en aislamiento dentro de la cárcel del condado de Collin, según confirmaron fuentes oficiales a Fox News Digital.

El agresor de 19 años, quien gozó de libertad bajo fianza durante el desahogo de las audiencias, perdió sus privilegios al escuchar el dictamen del jurado.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) hizo efectivo su traslado hacia la Unidad Pack, un complejo penitenciario estatal ubicado en las proximidades de Navasota, donde iniciará el cumplimiento de una sentencia de 35 años de privación de libertad.

En paralelo, los registros de la corte de distrito evidencian que la representación legal del reo radicó un aviso formal de apelación con el propósito de revertir la condena.

El colapso de la narrativa partidista en el tribunal

El desenlace de este litigio penal significó un rotundo respaldo a las tesis de orden público y aplicación irrestricta de la ley.

En declaraciones ofrecidas tras la sesión a Fox News, el fiscal adjunto Bill Wirskye y el fiscal de distrito del condado de Collin, Greg Willis, manifestaron su satisfacción ante la firmeza demostrada por el jurado al catalogar la agresión armada bajo la figura jurídica de asesinato en primer grado, neutralizando las atenuantes que pretendían introducir sectores de la defensa.

"Esto fue un asesinato, puro y simple", aseveró Wirskye durante la entrevista. Las autoridades ministeriales enfatizaron de forma tajante que la naturaleza de la agresión nunca estuvo vinculada a factores de origen étnico ni a situaciones de preservación personal.

"Los hechos de este caso fueron muy claros. Nunca tuvo nada que ver con la raza, nunca tuvo nada que ver con la legítima defensa, en realidad", ratificó el procurador al programa Will Cain Country, agregando que la nutrida comitiva de 17 testigos presenciales que desfiló ante el estrado representó de forma genuina la pluralidad de la comunidad de Frisco, desmantelando cualquier intento de manipulación ideológica.

El peso de la evidencia fílmica y los testimonios clave

La solidez del dictamen condenatorio se cimentó de manera preeminente en la exhibición del material videográfico capturado el 2 de abril de 2025 en el Estadio Kuykendall.

El video corroboró ante el tribunal que Anthony no se encontraba bajo una situación de acorralamiento ni amenaza inminente, mostrando por el contrario que los alumnos situados bajo la carpa escolar permanecían inactivos revisando sus dispositivos de comunicación móvil en el instante previo al ataque.

Asimismo, la comparecencia de los testigos presentados por el Ministerio Público resultó demoledora para las aspiraciones del acusado. La fiscalía resaltó el impacto del testimonio de un joven asistente al torneo deportivo, quien describió la conducta premeditada de Anthony momentos antes de enterrar el arma blanca en la cavidad torácica de Metcalf.

El deponente declaró bajo juramento que el agresor miraba hacia el horizonte con la actitud de "un hombre que tenía un plan y que estaba listo para hacer algo", aportando una prueba de intencionalidad penal que los juzgadores consideraron incontrovertible.