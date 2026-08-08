Memphis, año cero: el plan de Trump que logró contener la ola de violencia

Publicado por Alejandro Baños 8 de agosto, 2026

Asesinatos, robos, agresiones, hurtos, violencia callejera... Sin importar la tipología del delito, hace tan solo dos años Memphis ostentaba la tasa de criminalidad violenta per cápita más alta de todo el país. Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump puso en marcha un plan de choque destinado a contener esta escalada de violencia y sofocar unos índices que habían alcanzado niveles críticos en la segunda ciudad más poblada del estado de Tennessee.

Dentro de esa estrategia, el presidente impulsó dos medidas concretas. La primera fue el despliegue de la Guardia Nacional, decisión que la Administración Trump también aplicó en otras ciudades —como Washington DC, Los Ángeles, Chicago, Portland, Charlotte o Nueva Orleans— donde la delincuencia y el crimen imperaban y ejecutada bajo un convenio con las autoridades estatales y locales. Al cabo de unos meses, fue retirando paulatinamente a los efectivos enviados.

La segunda medida fue el lanzamiento de la conocida como Memphis Safe Task Force, consistente en una alianza entre agencias —federales, estatales y locales— con único objetivo: "Poner fin a la delincuencia callejera y violenta en Memphis en la mayor medida posible mediante la promoción y facilitación de una vigilancia policial hiperactiva, un enjuiciamiento riguroso, investigaciones complejas, medidas de control financiero y una amplia presencia policial en los barrios más afectados", tal y como señaló el presidente.

Tal fue la envergadura de este grupo de trabajo que, pese a tener la colaboración de diferentes organismos, sus riendas fueron tomadas por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS), la agencia federal de aplicación de la ley más antigua del país —creada por el expresidente George Washington en 1789— encargada de localizar y arrestar a sospechosos federales.

Primeros resultados de la Memphis Safe Task Force: desplome de los homicidios

Casi un año después de su fundación, la Memphis Safe Task Force arroja datos que simbolizan grandes logros en una ciudad donde el crimen, la violencia y la delincuencia eran rutinarias.

En diciembre de 2025, cuando el grupo de trabajo contaba con una vigencia de apenas tres meses, el USMS informó de que ya se había arrestado a más de 4.000 delincuentes. Un dato que "subraya un compromiso sostenido para reducir la delincuencia violenta y proteger a los más vulnerables en los barrios de Memphis".

"Estas medidas de seguridad reflejan la dedicación del Grupo de Trabajo a la seguridad pública y su misión de restablecer la paz y la seguridad en las comunidades de Memphis. Los resultados hablan por sí solos: los homicidios se redujeron un 39,47 %, las agresiones sexuales un 43,13 %, los robos un 59,58 % y los robos de vehículos un 69,63 %. La delincuencia violenta en Memphis se ha reducido significativamente en múltiples categorías", añadió.

Más de 10.000 arrestos

Meses después, en junio de 2026, el USMS ofreció una actualización. El balance arrojó datos que corroboraban el buen hacer de todas y cada una de las agencias que forman parte de esta alianza: más de 10.000 arrestos y 1.708 armas de fuego ilegales confiscadas desde que se creó la Memphis Safe Task Force. De los detenidos, 293 eran menores de edad y 1.062 miembros de pandillas.

"Este es un hito significativo para los hombres y mujeres dedicados que trabajan incansablemente para acabar con la delincuencia callejera y violenta en Memphis", subrayó Tyreece Miller, alguacil federal del Distrito Oeste de Tennessee. "Al retirar estas armas de fuego ilícitas de las calles de Memphis y realizar 10.000 arrestos, hemos logrado resultados sin precedentes, no solo para el Grupo de Trabajo, sino para todos los residentes y visitantes de nuestra querida ciudad. Estoy sumamente orgulloso del trabajo que han realizado y que continuarán realizando para cumplir la promesa del presidente".

Aval de la sociedad

La efectividad de las operaciones contra el crimen y la delincuencia no solo se valoran desde las entidades oficiales. La Crime Commission, una organización privada sin ánimo de lucro dedicada a "mejorar la seguridad pública mediante la identificación y la promoción de las mejores prácticas para prevenir y reducir la delincuencia", ha querido evaluar y reconocer el trabajo hecho por las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales.

A través de su página web y mediante gráficos, la Crime Commission indica que la tasa de delincuencia en general en el condado de Shelby —al que pertenece Memphis— en el primer trimestre de 2026 se redujo un 28,3% respecto al mismo periodo de 2025. Además, matiza que los delitos violentos —aquellas acciones ilícitas que implican el uso de la fuerza física, la intimidación o la amenaza de daño contra una persona— descendieron un 29,3% entre enero y marzo de este año respecto al mismo periodo del año anterior.