Pérez Hilton, en una gala en 2016. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de agosto, 2026

La familia de Pérez Hilton divulgó el estado de salud en el que se encuentra el conocido bloguero, quien permanece ingresado en un hospital de Florida tras autolesionarse hace unos días mientras transmitía en directo a través de su perfil en TikTok.

Debido a estos hechos, su cuenta en la red social fue suspendida de inmediato.

Mediante un comunicado, los allegados de Pérez Hilton informaron de que el bloguero se encuentra en estado "grave", aunque no se teme por su vida. Además, confirmaron que en los próximos días tendrá que pasar por el quirófano.

"El estado de Pérez sigue siendo grave pero estable. Sufrió una hemorragia importante y lesiones adicionales que requerirán cirugía en los próximos días", detalló la familia. "Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo".

"Mientras nuestra familia sigue centrada en el tratamiento y la recuperación de Pérez, también necesitamos espacio y privacidad para atender a todos los afectados por esta situación", añadió.

Se estaba autolesionando mientras emitía un video en directo

Los hechos ocurrieron hace unos días. Mientras emitía un video en directo a través de TikTok, los espectadores alertaron a las autoridades al observar un comportamiento preocupante del bloguero, quien se estaba autolesionando.

Al llegar al lugar, agentes de policía y personal de los servicios de emergencias consiguieron hablar con el bloguero y le trasladaron hasta un hospital cercano donde recibió las primeras atenciones sanitarias.

Perez Hilton (cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.) es un conocido bloguero de origen cubano, crítico de celebridades y personalidad de la televisión. Se hizo famoso a mediados de la década de 2000 gracias a su sitio web de prensa rosa, PerezHilton.com.