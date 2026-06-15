Se estrella un bombardero B-52 con ocho personas a bordo en la base Edwards de California y la Fuerza Aérea teme que nadie haya sobrevivido

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de junio, 2026

Se cree que los ocho tripulantes que iban a bordo de un bombardero estratégico B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murieron este lunes, luego de que la aeronave se estrellara instantes después de despegar de la Base Aérea Edwards, en el condado de Kern, California, durante una misión de prueba de rutina.

En un comunicado oficial, la Oficina de Asuntos Públicos del 412.º Ala de Pruebas de la base señaló que "las indicaciones iniciales apuntan a que nadie pudo sobrevivir" y precisó que las autoridades aún trabajaban para dar cuenta de todo el personal. La aeronave se estrelló alrededor de las 11:20 de la mañana, hora del Pacífico (PDT), y el aeródromo permanece cerrado, con los equipos de emergencia desplegados sobre el terreno. El B-52 suele operar con una dotación de cinco efectivos, pero la aeronave estrellada llevaba a ocho personas.

En una publicación anterior, la base informó que el aeródromo fue cerrado y que todas las aeronaves entrantes estaban siendo desviadas.

"Todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se concentre por completo en las operaciones de respuesta a la emergencia", informaron.

Fotografías tomadas en el lugar y difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo negro que se elevaba sobre el desierto de Mojave, cerca de los restos calcinados.

El representante republicano Vince Fong, cuyo distrito abarca la región, reaccionó en ‘X’ con un llamado a la oración: "Acompáñenme en oración por la tripulación del B-52 en la Base Aérea Edwards y por toda la comunidad de Edwards".

Edwards es el principal centro de pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea, y los B-52 estacionados allí se destinan habitualmente a ensayos de desarrollo y modernización, más que a misiones operativas de rutina. La aeronave accidentada era uno de los 76 ejemplares que aún integran el inventario del modelo, un bombardero con capacidad nuclear que entró en servicio en la década de 1950 y que continúa siendo pieza central de la fuerza de bombarderos estratégicos del país.

El accidente se produce mientras la Fuerza Aérea ejecuta un ambicioso plan de modernización para mantener al B-52 en vuelo hasta la década de 2050, que contempla nuevos motores Rolls-Royce F130, aviónica actualizada y un radar AN/APQ-188 de última generación. En enero, el servicio adjudicó a Boeing un contrato de unos $2.000 millones para modificar y probar dos B-52 equipados con los nuevos motores. De acuerdo con Fox News, las autoridades no aclararon si el avión accidentado participaba en ese tipo de ensayos.