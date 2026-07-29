Cadena perpetua sin libertad condicional para Colt Gray: qué significa la condena en Georgia

Publicado por Carlos Dominguez 29 de julio, 2026

Nicholas Primm del Condado de Barrow sentenció a Colt Gray, de 16 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el tiroteo ocurrido el 4 de septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee High School, en Winder, Georgia. Gray, que tenía 14 años en el momento de los hechos, se declaró culpable días antes de 55 cargos, entre ellos cuatro de asesinato con malicia.

La condena cierra el caso principal contra el autor material del ataque, en el que murieron dos estudiantes y dos profesores, y resultaron heridas otras nueve personas.

¿Qué implica la cadena perpetua sin libertad condicional para un menor?

En Georgia, los menores de edad pueden ser juzgados como adultos en casos de extrema gravedad. La Corte Suprema (SCOTUS) ha establecido que no se puede aplicar la pena de muerte a menores y que la cadena perpetua sin libertad condicional solo es posible en circunstancias excepcionales, cuando se demuestra "incorrigibilidad permanente".

El juez Primm consideró que los hechos cumplían ese estándar. Gray permanecerá en un centro de detención juvenil hasta que cumpla 18 años. A partir de esa edad será trasladado al sistema penitenciario de adultos, donde cumplirá el resto de su vida sin posibilidad de solicitar la libertad condicional.

A diferencia de una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional (que en Georgia suele permitir solicitar la libertad tras 30 años), esta sentencia no ofrece ninguna vía de liberación.

El caso del padre, Colin Gray

Mientras la atención mediática se centró en la condena del hijo, el proceso contra el padre, Colin Gray, representa un precedente importante sobre la responsabilidad parental en tiroteos escolares. Colin Gray fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y otros cargos por haber proporcionado a su hijo el rifle de estilo AR-15 utilizado en el ataque. Su sentencia aún estaba pendiente en el momento del fallo contra Colt.

Este caso se ha convertido en uno de los ejemplos más citados a nivel nacional sobre hasta qué punto los padres pueden ser responsabilizados penalmente cuando facilitan el acceso a armas a menores con antecedentes de riesgo.

¿Puede apelar la sentencia?

Sí. Gray tiene derecho a presentar un recurso discrecional en un plazo de 30 días. Sin embargo, al haberse declarado culpable y al tratarse de una sentencia dentro de los límites legales permitidos por la Corte Suprema para menores, las posibilidades de éxito de una apelación se consideran limitadas.

La condena a cadena perpetua sin libertad condicional a un adolescente de 16 años vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento penal de menores en casos de violencia extrema y la responsabilidad de los adultos que les facilitan el acceso a armas de fuego.