"Los Peores de los Peores": el DHS identifica a 5.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales

Publicado por Diane Hernández 30 de julio, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció recientemente la incorporación de 5.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales a su portal 'Worst of the Worst' (WOW), una plataforma pública que, según la agencia, recopila información sobre delincuentes extranjeros arrestados y expulsados de comunidades en todo el país.

De acuerdo con el comunicado oficial del DHS, la actualización eleva a más de 40.000 el número de inmigrantes ilegales con historial criminal incluidos en la base de datos pública del sitio WOW.DHS.gov.

La plataforma fue lanzada el 8 de diciembre de 2025 y permite consultar perfiles de personas detenidas en los 50 estados cuyos antecedentes incluyen delitos como homicidio, incendio provocado, violación, abuso sexual de menores, robo con allanamiento, amenazas terroristas, robo a mano armada, secuestro, agresión, fraude y hurto, según detalla el Departamento de Seguridad Nacional.

DHS: "Los peores de los peores" En el comunicado, la subsecretaria Lauren Bis afirmó que la nueva actualización responde al compromiso de la Administración Trump de reforzar la transparencia sobre las acciones migratorias.

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​"El DHS ha añadido otros 5.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales a nuestro sitio web 'Los Peores de los Peores', incluyendo asesinos, pedófilos, violadores, pirómanos, narcotraficantes, secuestradores, agresores violentos y pandilleros", señaló la funcionaria.

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Bis añadió que el portal ya muestra a más de 40.000 delincuentes retirados de comunidades estadounidenses y aseguró que la administración mantiene su compromiso de "arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales" con antecedentes criminales.

Algunos de los casos destacados por el DHS

Como parte de la actualización, el DHS publicó varios ejemplos de inmigrantes ilegales incorporados recientemente al portal, detallando su nacionalidad, lugar de arresto y antecedentes penales:

Ricardo Iglesias Martínez (Cuba) : detenido en Los Ángeles, California. El DHS lo identifica como presunto miembro de la pandilla Sureños. Su historial incluye actos lascivos contra un menor, explotación sexual infantil, abuso sexual de menores, homicidio culposo con vehículo, posesión de drogas y portación de arma oculta.

: detenido en Los Ángeles, California. El DHS lo identifica como presunto miembro de la pandilla Sureños. Su historial incluye actos lascivos contra un menor, explotación sexual infantil, abuso sexual de menores, homicidio culposo con vehículo, posesión de drogas y portación de arma oculta. Oreneile Masaka (Botsuana) : arrestado en Atlanta, Georgia. Registra condenas por homicidio por negligencia con arma de fuego, robo con allanamiento armado y posesión de cocaína.

: arrestado en Atlanta, Georgia. Registra condenas por homicidio por negligencia con arma de fuego, robo con allanamiento armado y posesión de cocaína. José Murillo (El Salvador) : detenido en Avenal, California. Según el DHS, pertenece a la pandilla Sureños y tiene antecedentes por homicidio y robo.

: detenido en Avenal, California. Según el DHS, pertenece a la pandilla Sureños y tiene antecedentes por homicidio y robo. María Arreola Rivera (México) : arrestada en Dolton, Illinois. Su historial incluye homicidio, incendio provocado y agresión.

: arrestada en Dolton, Illinois. Su historial incluye homicidio, incendio provocado y agresión. Lionel Boursiquot (Haití) : detenido en Doral, Florida. El DHS le atribuye antecedentes por homicidio de un menor dentro del ámbito familiar con arma de fuego, homicidio con arma blanca, secuestro, agresión agravada y portación de arma oculta.

: detenido en Doral, Florida. El DHS le atribuye antecedentes por homicidio de un menor dentro del ámbito familiar con arma de fuego, homicidio con arma blanca, secuestro, agresión agravada y portación de arma oculta. Michael Nyak Biel (Sudán del Sur) : arrestado en Phoenix, Arizona, con antecedentes por abuso sexual infantil, secuestro, delitos sexuales contra menores y agresión sexual.

: arrestado en Phoenix, Arizona, con antecedentes por abuso sexual infantil, secuestro, delitos sexuales contra menores y agresión sexual. Ángel Paredes-Quito (Ecuador) : detenido en Forrest City, Arkansas. Su historial incluye delitos sexuales contra menores, agresión sexual y conducir bajo los efectos del alcohol.

: detenido en Forrest City, Arkansas. Su historial incluye delitos sexuales contra menores, agresión sexual y conducir bajo los efectos del alcohol. Eladio Laines (Guatemala) : arrestado en Bellefonte, Pensilvania, con antecedentes por violación, agresión sexual, crueldad infantil y delitos sexuales contra menores.

: arrestado en Bellefonte, Pensilvania, con antecedentes por violación, agresión sexual, crueldad infantil y delitos sexuales contra menores. Gadvin Acencio-Godoy (Guatemala) : detenido en Mitchells, Virginia. El DHS señala antecedentes por agresión sexual contra menores, actos lascivos e incitación de menores con fines sexuales.

: detenido en Mitchells, Virginia. El DHS señala antecedentes por agresión sexual contra menores, actos lascivos e incitación de menores con fines sexuales. Thai Pham (Vietnam) : arrestado en Garden Grove, California, por delitos relacionados con violación y abuso sexual de una menor.

: arrestado en Garden Grove, California, por delitos relacionados con violación y abuso sexual de una menor. Erika Orenday (México) : detenida en Seattle, Washington, con antecedentes por robo de vehículos a mano armada, secuestro, robo y reingreso ilegal.

: detenida en Seattle, Washington, con antecedentes por robo de vehículos a mano armada, secuestro, robo y reingreso ilegal. Juan Deras-Galeas (Honduras) : arrestado en Waterproof, Luisiana, con antecedentes por secuestro y agresión sexual.

: arrestado en Waterproof, Luisiana, con antecedentes por secuestro y agresión sexual. Toan Chu (Vietnam) : detenido en Owasso, Oklahoma, con historial por violación con violencia, robo y allanamiento.

: detenido en Owasso, Oklahoma, con historial por violación con violencia, robo y allanamiento. Lovet Ayuk-Ako (Camerún) : arrestado en Oakdale, Luisiana, con antecedentes por robo, fraude y hurto.

: arrestado en Oakdale, Luisiana, con antecedentes por robo, fraude y hurto. Sargon Benyamin (Irak) : detenido en Florence, Arizona. El DHS lo identifica como integrante de la pandilla Latin Kings y le atribuye antecedentes por robo, agresión agravada y posesión ilegal de armas.

: detenido en Florence, Arizona. El DHS lo identifica como integrante de la pandilla Latin Kings y le atribuye antecedentes por robo, agresión agravada y posesión ilegal de armas. Quoc Thuy (Vietnam) : arrestado en Peachtree Corners, Georgia. Según el comunicado, pertenece a la pandilla Born to Kill y enfrenta cargos relacionados con la Ley RICO contra el crimen organizado.

: arrestado en Peachtree Corners, Georgia. Según el comunicado, pertenece a la pandilla Born to Kill y enfrenta cargos relacionados con la Ley RICO contra el crimen organizado. David Rivera López (El Salvador) : detenido en Bullhead City, Arizona. El DHS lo vincula con la pandilla Calle 18 y señala antecedentes por actividades de pandillas, robo, agresión y posesión de armas.

: detenido en Bullhead City, Arizona. El DHS lo vincula con la pandilla Calle 18 y señala antecedentes por actividades de pandillas, robo, agresión y posesión de armas. Rudra Khadka (Bután) : arrestado en Lancaster, Pensilvania, con antecedentes por agresión agravada contra un agente de policía, intimidación y amenazas terroristas.

: arrestado en Lancaster, Pensilvania, con antecedentes por agresión agravada contra un agente de policía, intimidación y amenazas terroristas. Dennis Nyagesuka (Kenia): detenido en Lincoln, Nebraska, con antecedentes por amenazas de terrorismo de Estado, ocultación de bienes robados y agresión.

¿Qué es el portal WOW?

El sitio 'Worst of the Worst' (WOW) es una base de datos pública creada por el DHS para mostrar información sobre inmigrantes ilegales con antecedentes penales detenidos durante operativos migratorios en Estados Unidos.

Según la agencia, el objetivo de la plataforma es ofrecer mayor transparencia sobre las acciones de las autoridades migratorias y permitir que los ciudadanos consulten información sobre personas arrestadas por delitos graves en distintas jurisdicciones del país.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la herramienta forma parte de su estrategia para informar sobre las operaciones de arresto y deportación de inmigrantes ilegales con historial criminal desarrolladas por las agencias federales.