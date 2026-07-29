Muere Glen Hansard a los 56 años, el músico y actor irlandés de ‘The Commitments’ y ganador del Oscar por la canción “Falling Slowly”

Glen Hansard participa en el busking anual de Nochebuena a beneficio de la Dublin Simon Community ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 29 de julio, 2026

Glen Hansard, el cantante, guitarrista y actor irlandés que destacó por su papel en The Commitments y su Oscar por la canción “Falling Slowly”, murió este miércoles a los 56 años. Su agente confirmó la noticia en la madrugada, mientras la policía de Irlanda investiga un accidente de motocicleta en Dublin como la posible causa.

Según el comunicado de ATC Management, la familia y los amigos se encuentran "afrontando el shock" de una perdida tan repentina.

De las calles de Dublín al Oscar

Nacido en abril de 1970 en el barrio dublinés de Ballymun, Hansard empezó a tocar música desde muy joven. Actuaba en las calles de la capital irlandesa y en 1990 fundó The Frames, una de las bandas más queridas de la escena local. Como voz, guitarra y compositor principal, convirtió al grupo en un referente del rock irlandés.

Su salto a la fama internacional llegó en 1991 con The Commitments, la comedia musical dirigida por Alan Parker. Hansard interpretó a Outspan Foster, el guitarrista pelirrojo y desgarbado de una banda de soul que soñaba con triunfar en Dublín. La película, basada en la novela de Roddy Doyle, se convirtió en un clásico de culto, ganó cuatro premios BAFTA y fue nominada al Oscar y al Globo de Oro.

El éxito de ‘Once’ y su carrera en solitario

En 2007 volvió a brillar con Once, el drama romántico de John Carney. Junto a la música checa Markéta Irglová escribió y interpretó “Falling Slowly”, tema que les valió el Oscar a la mejor canción original. Hansard daba vida a un músico callejero que encuentra conexión y esperanza a través de la música en las calles de Dublín.

Además de su trabajo con The Frames y en el cine, desarrolló una sólida carrera en solitario que le valió varias nominaciones a los Grammy. A lo largo de más de tres décadas, combinó con naturalidad el escenario, la composición y la interpretación, dejando una huella profunda en la cultura irlandesa y más allá.