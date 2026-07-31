Caso Nancy Guthrie: el FBI descarta que el cabello hallado en la escena apunte a un sospechoso

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de julio, 2026

El FBI descartó que el cabello hallado en la vivienda de Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona, esté vinculado a algún sospechoso de su desaparición, según confirmaron funcionarios federales este jueves, a seis meses de que la madre de la copresentadora de "TODAY" Savannah Guthrie fuera reportada desaparecida.

La oficina del FBI en Phoenix señaló en un breve comunicado, citado por NBC News, que "todo el cabello fue analizado y no apunta a un sospechoso" dentro de la investigación, aunque declinó dar mayores detalles al respecto.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, había adelantado a Fox News Digital que la muestra de cabello recuperada en la casa no arrojó un perfil de ADN. "Sí, había un cabello. Lo teníamos y pensamos: bien, vamos a hacer primero el ADN, ¿verdad? Uno hace el ADN antes que cualquier otra cosa", relató el sheriff, quien explicó que la muestra fue enviada a un laboratorio de California en colaboración con el FBI. "Volvió... no hay ADN", continuó, aunque aclaró que eso no descarta por completo que el cabello pertenezca al sospechoso: "No lo sabremos hasta que tengamos el cabello del sospechoso. Uno no simplemente lo destruye".

A NBC News, Nanos amplió la explicación técnica detrás del resultado: "Encontrar ADN en el cabello es extremadamente raro. El cabello no produce ADN como sí lo hacen el ADN de contacto o los fluidos corporales”.

El cabello es solo una parte del trabajo de análisis genético que continúa en curso, según indicó el propio sheriff, quien no precisó cuántas otras muestras están siendo procesadas por múltiples laboratorios forenses en colaboración con el FBI. Entre las líneas de investigación activas figura también la genealogía genética, una técnica que permite generar pistas a partir de árboles familiares.

El caso ha sido descrito por las autoridades federales como un secuestro con fines de extorsión. El FBI informó el 1 de julio que había recibido varias notas de rescate desde la desaparición de Guthrie, ocurrida el 1 de febrero; algunas fueron consideradas potencialmente legítimas, mientras que otras fueron catalogadas como intentos de extorsión sin fundamento. La agencia dijo que continúa investigando algunas de esas exigencias, y el Departamento del Sheriff del condado de Pima reiteró este jueves que la investigación permanece activa.

Pese a la falta de avances concretos en la identificación de un sospechoso, Nanos se mostró optimista sobre el desenlace del caso. "Ahí es realmente donde radica parte de mi optimismo, en que sé que vamos a resolver esto", dijo a Fox News Digital. El sheriff también hizo un llamado directo a posibles testigos: "Creemos, tal como lo cree la familia, tal como lo cree Savannah, que alguien sabe algo. Necesitamos que esa persona nos llame".

Existe una recompensa combinada de más de $1,2 millones que continúa sin reclamarse. El único sospechoso captado hasta ahora por la cámara de timbre de la vivienda mide entre 1,75 y 1,78 metros, con contextura media, y fue visto con máscara, mangas largas, guantes y una mochila negra de la marca Ozark Trail, según el FBI.

El lunes, a través de Instagram, Savannah Guthrie volvió a pedirle públicamente a quien haya secuestrado a su madre que revele su paradero. La familia solicita a cualquier persona con información que llame al 1-800-CALL-FBI, mientras que la recompensa anónima puede reclamarse al 520-88-CRIME.