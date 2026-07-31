PER SEMPRE CAPITANO: el mundo del fútbol llora a Franco Baressi, uno de los mejores defensas de la historia

(Archivo) Franco Baresi, uno de los mejores defensas de la historia del fútbol AFP

Publicado por Diane Hernández 31 de julio, 2026

El fútbol italiano está de luto. El exdefensor Franco Baresi, considerado uno de los mejores zagueros de todos los tiempos y símbolo histórico del AC Milan, falleció este viernes a los 66 años, según confirmó oficialmente el club italiano a través de sus redes sociales.

"La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6", expresó la institución en un mensaje publicado en X.

El club no precisó las causas del fallecimiento. Sin embargo, Baresi había revelado en agosto de 2025 que fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar. Tras la operación, aseguró a los aficionados que necesitaría tiempo para recuperarse completamente.

Una carrera inseparable del AC Milan

Nacido en la región italiana de Lombardía en mayo de 1960, Franco Baresi ingresó a las categorías inferiores del AC Milan en 1974. Apenas cuatro años después debutó con el primer equipo, cuando todavía no había cumplido los 18 años.

Su ascenso fue meteórico. Con apenas 18 años ya era titular habitual y, a los 22, asumió la capitanía del club. A pesar de no destacar por su físico, se convirtió en una referencia mundial gracias a su inteligencia táctica, capacidad de anticipación, liderazgo y extraordinaria lectura del juego.

Durante casi dos décadas defendió exclusivamente la camiseta rossonera, disputando 719 partidos oficiales, una cifra que durante años fue récord en la historia del club y que posteriormente solo fue superada por Paolo Maldini.

El líder del Milan más dominante de Europa gran líder del legendario AC Milan dirigido por Arrigo Sacchi y posteriormente por Fabio Capello, uno de los equipos más exitosos de finales de los años 80 y principios de los 90.

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​Junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta, conformó una de las líneas defensivas más sólidas y admiradas en la historia del fútbol europeo.

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​Con el conjunto milanista conquistó:

​Tres Copas de Europa (actual Champions League).

(actual Champions League). ​Seis títulos de la Serie A .

. ​ Varias Supercopas de Italia y de Europa .

. ​Dos Copas Intercontinentales. ​Su extraordinario rendimiento también fue reconocido individualmente. En 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro, solo por detrás de su compañero Marco van Basten. Baresi fue eldirigido por Arrigo Sacchi y posteriormente por Fabio Capello, uno de los equipos más exitosos de finales de los años 80 y principios de los 90.​Junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta, conformó una de las líneas defensivas más sólidas y admiradas en la historia del fútbol europeo.​Con el conjunto milanista conquistó:

Una carrera marcada también por la selección italiana

Con la selección de Italia disputó 81 partidos internacionales.

Aunque integró el plantel que conquistó el Mundial de España 1982, no llegó a disputar minutos durante el torneo. Posteriormente quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de México 1986 debido a diferencias con el entonces seleccionador nacional.

Baresi regresó para convertirse nuevamente en uno de los pilares de la Nazionale durante el Mundial de Italia 1990 y, especialmente, en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

En ese torneo protagonizó una de las historias más recordadas del campeonato: sufrió una lesión que parecía dejarlo fuera del Mundial, pero logró recuperarse de forma extraordinaria para disputar la final frente a Brasil. Italia terminó perdiendo el título en la tanda de penaltis, una definición que frustró el sueño del defensor de conquistar un segundo campeonato mundial como protagonista.

Un legado imborrable

Franco Baresi se retiró del fútbol profesional en 1997, poniendo fin a una trayectoria de casi veinte años con el AC Milan, el único club de su carrera.

En reconocimiento a su legado, el equipo retiró definitivamente la camiseta número 6. En 2020 fue nombrado vicepresidente honorario de la institución, manteniendo un estrecho vínculo con el club hasta sus últimos días.

Para generaciones de aficionados y especialistas, Baresi será recordado como uno de los defensores más elegantes, inteligentes e influyentes que ha dado el fútbol mundial, además de una de las figuras más representativas en la historia del AC Milan.