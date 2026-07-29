Un acuerdo marca el fin de una persecución federal de la Administración Biden contra el activista provida Paul Vaughn

Publicado por Carlos Dominguez 29 de julio, 2026

Paul Vaughn, padre de once hijos y activista cristiano provida de Tennessee, alcanzó un acuerdo con el Gobierno federal tras años de enfrentamiento legal. Según informó LifeNews, la Thomas More Society, que lo representó, anunció el arreglo y señaló que el Departamento de Justicia (DOJ) bajo la Administración Biden lo había convertido en blanco por sus convicciones.

El caso se originó en una protesta pacífica frente a una clínica de abortos. Vaughn, según su defensa, se limitó a actuar como intermediario entre la policía y los manifestantes que oraban y cantaban himnos. Aun así, agentes del FBI rodearon su casa al amanecer, armados con armas semiautomáticas, en una operación que aterrorizó a su familia, incluidos los niños. La fuerza desplegada resultó, según los abogados, desproporcionada respecto a los hechos.

Más tarde fue condenado por una infracción menor de la Ley de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE) y por un delito de conspiración contra derechos. El 23 de enero de 2025, el presidente Trump indultó a Vaughn y a otros 23 activistas provida mientras el caso seguía en apelación.

Fin a la persecución ideológica

El acuerdo reciente reconoce, en palabras de la Thomas More Society, que las acciones del DOJ y del FBI de la Administración anterior constituyeron un abuso de poder. Llega después de que la Administración Trump revirtiera la política de persecuciones motivadas por razones ideológicas y emitiera directrices que dejan claro que la oración y la protesta pacífica provida están protegidas por la Primera Enmienda y no deben tratarse como delitos federales.

Steve Crampton, abogado sénior de la organización, declaró que la familia no había cometido ningún delito: "Esta familia no hizo nada malo. Paul oró y cantó. Dio testimonio de su fe y, por eso, todo el peso del Gobierno federal se abatió sobre la puerta de su casa antes de que saliera el sol".

Añadió que el acuerdo constituye un reconocimiento de esa injusticia y elogió al DOJ actual por haber examinado lo ocurrido, haberlo calificado de abuso y haber cambiado de rumbo.

Fin a la persecución provida

Por su parte, Vaughn expresó alivio y gratitud. Afirmó que su familia atravesó una experiencia traumática que nunca debió suceder, pero que este capítulo se cierra. "Estoy agradecido con los miembros de este Departamento de Justicia que estuvieron dispuestos a mirar con honestidad lo que la Administración anterior le hizo a nuestra familia y a tantas otras, e intentaron corregirlo".

Crampton subrayó que el acuerdo no se limita a una sola familia: marca un precedente y un aviso de que la utilización selectiva de las fuerzas federales contra quienes defienden la vida o profesan su fe ha terminado. La organización, afirmó, continuará defendiendo cada vida con todos los recursos legales disponibles.