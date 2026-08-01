“Las grandes petroleras de EEUU no terminan de dar el paso en Venezuela porque necesitan una seguridad jurídica que aún no hay”
Pereira compartió su opinión sobre la falta de certeza que existe en estos momentos para invertir en Venezuela.
En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a el experto petrolero y ex CEO de Citgo, José Pereira, sobre la falta de certeza que existe en estos momentos para invertir en Venezuela debido a la presencia del chavismo en el poder y la desconfianza que esto genera tanto en grandes empresas como en inversionistas.
“Con los acontecimientos que están teniendo lugar en el mundo con el tema Irán y Ucrania, la industria petrolera y gasífera venezolana cobra más importancia que nunca. Es por esto que Estados Unidos, Europa e incluso la India empiezan a ver a Venezuela como un posible suplidor en el corto y mediano plazo. […] Las grandes empresas petroleras estadounidenses no terminan de dar el paso real porque necesitan mayor seguridad jurídica y mejores condiciones en cuanto a impuestos y regalías. Hubo un reciente ajuste en la ley de hidrocarburos y aún hay mucha reserva en cuanto a la discrecionalidad que esta trae. […] Tomará años para que Venezuela alcance su máxima capacidad petrolera, su infraestructura está acabada.
Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.