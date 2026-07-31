Fuertes tormentas, inundaciones repentinas y calor extremo amenazan amplias zonas del país este fin de semana

Publicado por Williams Perdomo 31 de julio, 2026

Las autoridades meteorológicas advirtieron que fuertes tormentas, lluvias intensas, riesgo de inundaciones repentinas y una peligrosa ola de calor afectarán distintas regiones del país entre este viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto.

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las condiciones más severas se concentrarán en el valle del Misisipi, la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio, donde existe riesgo de tormentas eléctricas severas y precipitaciones capaces de provocar inundaciones repentinas.

El organismo explicó que un sistema de baja presión y un frente frío avanzarán lentamente sobre el centro del país, interactuando con aire cálido, húmedo e inestable. Esta combinación favorecerá lluvias de alta intensidad y tormentas durante el viernes.

Para esa jornada, el WPC emitió un riesgo leve (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas para sectores del Alto Medio Oeste, el valle medio del Misisipi y partes del valle de Ohio. Además, mantiene un riesgo leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas en zonas del valle del Misisipi y los Ozarks.

El sábado, a medida que el sistema avance hacia el este y se combine con otro frente frío sobre la región de los Grandes Lagos, el riesgo de lluvias intensas y tormentas severas se desplazará hacia los Grandes Lagos inferiores, los valles de Ohio y Tennessee y partes del sureste del país.

Según el pronóstico, estas tormentas podrían producir ráfagas de viento destructivas, caída aislada de granizo y posibles tornados.

Inundaciones repentinas en la región de Four Corners

En el suroeste del país, la humedad asociada al monzón continuará favoreciendo tormentas vespertinas en la región conocida como Four Corners, donde convergen Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el lento desplazamiento de las tormentas y el aumento de la inestabilidad atmosférica incrementarán el riesgo de inundaciones repentinas aisladas, además de la posibilidad de vientos dañinos y granizo hasta el sábado.

Asimismo, el organismo indicó que el sureste de registrará varios episodios diarios de lluvias intensas, lo que mantendrá un riesgo localizado de inundaciones repentinas.