¿De qué murió Billy Ray Smith Jr., exjugador de los Chargers?

Publicado por Williams Perdomo 30 de julio, 2026

Billy Ray Smith Jr., exlinebacker de los San Diego Chargers y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario, falleció este miércoles a los 64 años tras una larga lucha contra la demencia causada por la encefalopatía traumática crónica (CTE), informó su familia en un comunicado.

"Con profunda tristeza compartimos la pérdida de nuestro querido Billy Ray Smith Jr., quien falleció en paz rodeado de su familia", señaló la familia.

El comunicado añadió que el exjugador "enfrentó su largo camino con la demencia causada por la CTE con una valentía, dignidad y fortaleza incomparables".

Smith desarrolló toda su carrera profesional con los Chargers, franquicia que lo seleccionó con la quinta elección global del Draft de la NFL de 1983. Durante diez temporadas disputó 126 partidos, registró 26,5 capturas de mariscal, 15 intercepciones y 13 balones sueltos forzados. En 2009 fue incluido en el equipo del 50.º aniversario de la organización.

Tras conocerse su fallecimiento, los Chargers difundieron un mensaje firmado por el propietario y presidente del equipo, Dean Spanos, quien destacó el legado del exjugador tanto dentro como fuera del campo.

"Conocer a Billy Ray era querer a Billy Ray. Sí, fue un Charger de por vida, jugando toda su carrera de 10 años aquí. Pero no era solo un gran jugador de fútbol americano; era realmente una persona más grande que la vida", expresó Spanos.