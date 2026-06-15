Mueren 12 personas tras estrellarse un avión de paracaidismo en Misuri

Publicado por Diane Hernández 15 de junio, 2026

Doce personas murieron después de que una aeronave utilizada para actividades de paracaidismo se estrellara y se incendiara poco después de despegar cerca del Butler Memorial Airport, en el estado de Misuri, informaron autoridades estatales y federales.

Las víctimas incluyen a 11 pasajeros y al piloto, según confirmó la Missouri State Highway Patrol. El accidente ocurrió el domingo en las inmediaciones de Butler, una localidad de aproximadamente 4.300 habitantes situada a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City.

De acuerdo con las autoridades, la emergencia fue reportada alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando se recibió una alerta sobre una aeronave que había caído en un campo adyacente al aeropuerto y que se encontraba envuelta en llamas.

El sargento Justin Ewing, de la Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri, informó que el avión transportaba personas que participaban en una actividad de paracaidismo. Todos los ocupantes fueron encontrados sin vida cerca del lugar del impacto.

"Esa escena fue brutal", declaró Ewing a The Associated Press, al describir las labores de respuesta realizadas por los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Operativo de emergencia

En las tareas de rescate y control participaron efectivos de la Missouri State Highway Patrol, el Departamento de Policía de Butler y la Oficina del Sheriff del Condado de Bates.

Los equipos lograron extinguir el incendio poco después del impacto y establecieron un perímetro de seguridad en la zona. Además, las autoridades inspeccionaron el área ubicada bajo la trayectoria de vuelo de la aeronave para descartar que algún ocupante hubiera logrado saltar antes del accidente.

Según el reporte oficial, no se encontraron sobrevivientes ni indicios de que alguna persona hubiera abandonado la aeronave antes del choque.

Investigación en marcha

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que al momento del accidente no se prestaban servicios de control de tráfico aéreo en el aeropuerto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumirá la investigación para determinar las causas del siniestro, mientras que especialistas de la FAA también se desplazaron al lugar para colaborar en las pesquisas.

Las autoridades indicaron que la investigación analizará tanto las condiciones operativas del vuelo como el estado mecánico de la aeronave.

Aeronave utilizada para paracaidismo

Según registros de la FAA citados por AP, el avión accidentado era un Pacific Aerospace 750XL, un turbohélice monomotor fabricado en 2010 y utilizado frecuentemente para operaciones de paracaidismo debido a su capacidad para transportar grupos de saltadores a gran altitud.

La aeronave era operada por Skydive Kansas City, según confirmó Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto de Butler y director de la agencia de manejo de emergencias del condado de Bates.

Jacobs explicó que el avión "acababa de despegar y giró a la izquierda" antes de precipitarse a tierra. Aunque subrayó que la causa oficial será determinada por los investigadores federales, señaló que, en su opinión, la aeronave parecía estar perdiendo potencia.

"Creo que estaba perdiendo potencia y el piloto intentaba alcanzar la carretera para aterrizar, pero perdió sustentación, cayó de nariz y se incendió", declaró Jacobs a AP.