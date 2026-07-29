Costco acuerda pagar 14 millones de dólares para resolver demanda por correos promocionales en Washington

Publicado por Williams Perdomo 29 de julio, 2026

Costco aceptó pagar 14 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en el estado de Washington que la acusaba de enviar correos electrónicos promocionales con asuntos presuntamente engañosos sobre ofertas por tiempo limitado. Aunque la empresa negó haber cometido alguna irregularidad, accedió al acuerdo, y los consumidores que cumplan los requisitos podrán presentar reclamaciones hasta el 24 de agosto de 2026.

Según informó Fox Business, la demanda sostiene que la cadena minorista violó la Ley de Correo Electrónico Comercial de Washington (Commercial Electronic Mail Act, CEMA), que regula el envío de mensajes comerciales por correo electrónico. El acuerdo corresponde al caso Aaland v. Costco Wholesale Corp.

La acción legal alega que Costco utilizó líneas de asunto que creaban una falsa sensación de urgencia al promocionar ofertas que, según los demandantes, se extendían más allá del período anunciado. Entre los ejemplos citados figuran mensajes como "Hoy es el último día para acceder a los ahorros exclusivos para miembros" y "Ofertas disponibles solo por cinco días".

Podrán presentar una reclamación los residentes del estado de Washington cuyos correos electrónicos figuren en los registros de Costco y que hayan recibido estos mensajes promocionales entre junio de 2021 y julio de 2026.

El monto que recibirá cada beneficiario aún no se conoce. El dinero neto del acuerdo se distribuirá en partes iguales entre quienes presenten reclamaciones válidas, una vez descontados los honorarios de los abogados, los costos del litigio y otras compensaciones aprobadas por el tribunal. Cada integrante del grupo solo podrá presentar una reclamación, independientemente del número de correos electrónicos recibidos.