Florida dará a los padres el control sobre el uso de la inteligencia artificial en las aulas públicas
El Departamento de Educación del estado propone una nueva normativa que obligaría a los distritos escolares a informar sobre las herramientas de IA utilizadas en clase y permitiría a las familias decidir si sus hijos participan o no en su uso.
El Departamento de Educación de Florida estudia una nueva regulación que otorgaría a los padres un mayor control sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en las aulas de las escuelas públicas. La propuesta contempla que las familias puedan autorizar o rechazar que sus hijos utilicen estas plataformas con fines educativos y establece una serie de requisitos de transparencia y protección de datos para los distritos escolares.
Según informó The Center Square, el borrador de la normativa forma parte de una actualización de la política estatal sobre seguridad en internet y fija estándares mínimos que deberán cumplir los centros educativos en caso de incorporar herramientas de IA al proceso de enseñanza.
Los padres podrán decidir si sus hijos utilizan IA
De ser aprobada, la normativa obligará a los distritos escolares a notificar previamente a los padres cuando una herramienta de inteligencia artificial vaya a utilizarse en el aula.
La información deberá incluir:
- La aplicación o plataforma que se utilizará.
- Los cursos y asignaturas en los que estará disponible.
- La forma en que los estudiantes interactuarán con la herramienta.
- Si el alumno utilizará directamente la tecnología o si esta será empleada únicamente por el docente.
A partir de esa información, los padres podrán decidir si autorizan o no el uso de la herramienta para sus hijos. En caso de rechazarla, la escuela deberá ofrecer una alternativa educativa que no utilice inteligencia artificial.
Además, las familias tendrán la posibilidad de establecer límites al tiempo que sus hijos pueden emplear estas herramientas, incluso cuando hayan dado su consentimiento para utilizarlas.
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Límites al diseño y protección de los estudiantes
La propuesta también introduce restricciones sobre el tipo de inteligencia artificial que podrá utilizarse en las escuelas.
Entre otras medidas, las herramientas educativas no podrán simular amistades o relaciones de compañerismo con los estudiantes, diseñarse para generar vínculos emocionales con los alumnos o configurarse para satisfacer necesidades sociales o afectivas de los menores.
Asimismo, el texto establece que la IA no podrá sustituir "el criterio profesional de los profesores" ni menoscabar "el derecho primordial de los padres a dirigir la crianza y la educación de sus hijos", según recoge The Center Square.
Prohibición de perfiles psicológicos y explotación de datos
El borrador también incorpora disposiciones dirigidas a proteger la privacidad de los estudiantes.
Las escuelas tendrán prohibido utilizar herramientas que:
- Realicen seguimiento del comportamiento sin conocimiento del alumno o de su familia.
- Elaboren perfiles psicológicos o evaluaciones sociales de los estudiantes.
- Vendan, moneticen o exploten comercialmente los datos recopilados.
- Utilicen la información de los alumnos para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Además, los distritos escolares deberán conservar un registro de todas las interacciones de los estudiantes con estas herramientas, al que los padres podrán acceder cuando lo soliciten.
Supervisión estatal y calendario
Asimismo, deberán informar periódicamente al Departamento de Educación sobre qué plataformas utilizan, con qué frecuencia se emplean, cuánto tiempo interactúan los estudiantes con ellas y en qué grados y asignaturas se utilizan.
El Departamento de Educación de Florida tiene previsto debatir la propuesta en una reunión programada para el 5 de agosto. Hasta esa fecha, los ciudadanos podrán enviar comentarios públicos a través del portal oficial del organismo.
Si la regulación recibe la aprobación definitiva, los distritos escolares deberán adaptar sus políticas e implementar los nuevos requisitos antes de enero de 2027.
La iniciativa se enmarca en el creciente debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación y el equilibrio entre la innovación tecnológica, la supervisión de los docentes y el derecho de los padres a participar en las decisiones relacionadas con la formación de sus hijos, de acuerdo con la información publicada por The Center Square.