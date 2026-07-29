Florida dará a los padres el control sobre el uso de la inteligencia artificial en las aulas públicas

Publicado por Diane Hernández 29 de julio, 2026

El Departamento de Educación de Florida estudia una nueva regulación que otorgaría a los padres un mayor control sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en las aulas de las escuelas públicas. La propuesta contempla que las familias puedan autorizar o rechazar que sus hijos utilicen estas plataformas con fines educativos y establece una serie de requisitos de transparencia y protección de datos para los distritos escolares.

Según informó The Center Square, el borrador de la normativa forma parte de una actualización de la política estatal sobre seguridad en internet y fija estándares mínimos que deberán cumplir los centros educativos en caso de incorporar herramientas de IA al proceso de enseñanza.

Los padres podrán decidir si sus hijos utilizan IA

De ser aprobada, la normativa obligará a los distritos escolares a notificar previamente a los padres cuando una herramienta de inteligencia artificial vaya a utilizarse en el aula.

La información deberá incluir:

La aplicación o plataforma que se utilizará.

Los cursos y asignaturas en los que estará disponible.

La forma en que los estudiantes interactuarán con la herramienta.

Si el alumno utilizará directamente la tecnología o si esta será empleada únicamente por el docente.

A partir de esa información, los padres podrán decidir si autorizan o no el uso de la herramienta para sus hijos. En caso de rechazarla, la escuela deberá ofrecer una alternativa educativa que no utilice inteligencia artificial.

Además, las familias tendrán la posibilidad de establecer límites al tiempo que sus hijos pueden emplear estas herramientas, incluso cuando hayan dado su consentimiento para utilizarlas.

Límites al diseño y protección de los estudiantes

La propuesta también introduce restricciones sobre el tipo de inteligencia artificial que podrá utilizarse en las escuelas.

Entre otras medidas, las herramientas educativas no podrán simular amistades o relaciones de compañerismo con los estudiantes, diseñarse para generar vínculos emocionales con los alumnos o configurarse para satisfacer necesidades sociales o afectivas de los menores.

Asimismo, el texto establece que la IA no podrá sustituir "el criterio profesional de los profesores" ni menoscabar "el derecho primordial de los padres a dirigir la crianza y la educación de sus hijos", según recoge The Center Square.

Prohibición de perfiles psicológicos y explotación de datos

El borrador también incorpora disposiciones dirigidas a proteger la privacidad de los estudiantes.

Las escuelas tendrán prohibido utilizar herramientas que:

Realicen seguimiento del comportamiento sin conocimiento del alumno o de su familia.

Elaboren perfiles psicológicos o evaluaciones sociales de los estudiantes.

Vendan, moneticen o exploten comercialmente los datos recopilados.

Utilicen la información de los alumnos para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Además, los distritos escolares deberán conservar un registro de todas las interacciones de los estudiantes con estas herramientas, al que los padres podrán acceder cuando lo soliciten.