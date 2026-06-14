Retiran del mercado una fórmula infantil vendida en Target tras un brote de botulismo que afectó a bebés

Publicado por Diane Hernández 14 de junio, 2026

La empresa Nara Organics anunció el retiro voluntario de su fórmula infantil orgánica de leche entera después de que autoridades sanitarias estadounidenses vincularan el producto con un brote de botulismo infantil que afectó a tres bebés en distintos estados del país.

Según informó la agencia Associated Press (AP), citando a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los casos fueron detectados entre abril y mayo en California, Pensilvania y Washington. Los menores afectados, de entre dos y cinco meses de edad, habían consumido la fórmula en polvo comercializada por Nara Organics, disponible tanto en tiendas Target como a través de internet.

Las autoridades sanitarias señalaron que los tres bebés requirieron hospitalización y recibieron tratamiento especializado para combatir la enfermedad.

¿Qué es el botulismo infantil?

El botulismo infantil es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal que afecta principalmente a menores de un año. Se produce cuando esporas de la bacteria Clostridium botulinum ingresan al organismo y generan una toxina que afecta el sistema nervioso.

Debido a que el sistema digestivo de los bebés aún se encuentra en desarrollo, estos son especialmente vulnerables a la proliferación de la bacteria y a la producción de la toxina.

Entre los síntomas más comunes se encuentran el estreñimiento, dificultades para alimentarse, debilidad muscular, párpados caídos, problemas para tragar y dificultades respiratorias. Los especialistas advierten que cualquier signo compatible con la enfermedad requiere atención médica inmediata.

Actualmente, el único tratamiento específico aprobado en el país para el botulismo infantil es BabyBIG, una inmunoglobulina administrada por vía intravenular elaborada a partir del plasma de donantes inmunizados contra la toxina botulínica.

FDA y CDC piden suspender el uso del producto

La FDA confirmó que la fórmula retirada representa menos del 1% del mercado estadounidense de fórmulas infantiles, por lo que el incidente no debería generar problemas de abastecimiento para las familias.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) instaron a padres, cuidadores y profesionales de la salud a dejar de utilizar inmediatamente cualquier envase de la fórmula involucrada en el brote.

Según las autoridades, el producto es fabricado en Europa pero se comercializa exclusivamente en Estados Unidos.

Los CDC recomendaron a quienes posean envases abiertos que documenten el número de lote y la fecha de vencimiento mediante fotografías y mantengan vigilancia sobre posibles síntomas en los bebés que hayan consumido el producto.

Asimismo, aconsejaron identificar claramente los envases con la advertencia "No usar" y almacenarlos separados de otros alimentos infantiles durante al menos un mes. Si pasado ese tiempo no se presentan síntomas compatibles con botulismo, la fórmula podrá ser desechada de forma segura.