¿Cómo funciona el WIC? Alimentos gratis para embarazadas y niños en EEUU

La mano de una madre con un recién nacido (archivo) AFP.

Publicado por Diane Hernández 16 de marzo, 2026

El WIC Program (Women, Infants and Children) es una de las ayudas del Gobierno de Estados Unidos más fundamentales para la salud pública. Este programa de nutrición suplementaria está diseñado específicamente para mujeres embarazadas, bebés y niños menores de 5 años que viven en hogares con ingresos limitados.

Administrado por el Departamento de Agricultura (USDA) a través de agencias estatales, este programa no solo entrega beneficios de alimentos saludables; también ofrece fórmula para bebés, educación nutricional especializada y servicios de apoyo para la lactancia.

¿Cómo aplicar para WIC y quiénes son elegibles?

Para determinar si puedes recibir los beneficios, debe cumplir con tres criterios de elegibilidad principales que evalúan su situación familiar, económica y de salud.

1. Categorías de personas elegibles

Puede solicitar el programa si se encuentras en alguno de los siguientes grupos:

Mujeres embarazadas : durante el embarazo y hasta 6 semanas después del parto.

: durante el embarazo y hasta 6 semanas después del parto. Madres lactantes : hasta que el bebé cumpla un año.

Madres en posparto: hasta 6 meses después del nacimiento del bebé o fin del embarazo.

Bebés y niños: hasta que cumplen los 5 años.

Nota importante : los padres, tutores legales, padres de crianza (foster parents) o abuelos responsables de un niño menor de 5 años pueden aplicar para el WIC en nombre del menor.

2. Requisitos de ingresos y elegibilidad automática

El programa está enfocado en familias de bajos ingresos. Generalmente, califica si sus ingresos anuales están dentro de los límites establecidos por las guías de pobreza de WIC en su estado.

Además, existe la elegibilidad automática si ya participa en otros programas de asistencia pública como:

SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

(Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). Medicaid .

TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).

3. Evaluación de riesgo nutricional

Para finalizar el proceso, debe acudir a una clínica de WIC local. Un profesional de la salud realizará una evaluación gratuita para verificar si existe un "riesgo nutricional" (como anemia, bajo peso o dieta inadecuada) que el programa pueda ayudar a corregir.

Para comenzar, la mayoría de las personas inician buscando "oficinas WIC cerca de mí" en internet para programar su primera cita de inscripción.

¿Qué alimentos incluye el paquete de beneficios de WIC?

Es importante entender que los WIC benefits no funcionan con dinero en efectivo. Se entregan paquetes de alimentos específicos seleccionados por su alto valor nutricional para el desarrollo infantil y la salud materna.

El paquete mensual suele incluir:

Proteínas : huevos, mantequilla de maní, frijoles o lentejas secas, y pescado enlatado (para madres lactantes).

: huevos, mantequilla de maní, frijoles o lentejas secas, y pescado enlatado (para madres lactantes). Lácteos : leche, queso y yogur.

Granos integrales : pan integral, arroz, tortillas de maíz o cereales fortificados con hierro.

Frutas y vegetales : dinero específico (Cash Value Voucher) para comprar productos frescos o congelados.

Nutrición infantil: comida para bebé y fórmula infantil gratis para quienes no amamantan.

Diferencias entre WIC y SNAP (cupones de alimentos) Aunque ambos ayudan con la alimentación, tienen propósitos distintos y son complementarios. Muchas familias pueden recibir ambos beneficios simultáneamente.

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​Característica WIC Program SNAP (cupones de alimentos)



Administrado por USDA (vía agencias estatales) Supplemental Nutrition Assistance Program



Público objetivo Embarazadas, bebés y Familias y personas de bajos ingresos

niños < 5 años



Uso de fondos Solo alimentos específicos Casi cualquier alimento en el aprobados supermercado



Servicios extra Educación nutricional y Principalmente asistencia financiera

​ apoyo a lactancia

Cómo usar la tarjeta eWIC o EBT

En la actualidad, el sistema de cupones de papel ha sido reemplazado por la tarjeta eWIC (o tarjeta EBT de WIC). El proceso es sencillo:

Activación: recibe la tarjeta y asigna un PIN en su oficina local. Carga mensual: los beneficios se depositan automáticamente cada mes. Compras: en el supermercado, busca las etiquetas que dicen "WIC Approved". Al pagar, deslizas tu tarjeta y el sistema descuenta solo los productos autorizados. Control: puede usar aplicaciones móviles para ver su saldo de beneficios y escanear códigos de barras antes de llegar a la caja.

Importante para inmigrantes: WIC no es carga pública

Existe mucha desinformación sobre este punto. Es vital aclarar que recibir WIC NO afecta su proceso migratorio.

Según las normativas vigentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el uso de beneficios de nutrición como WIC no se considera carga pública. El programa está disponible para familias con estatus migratorio mixto y no se comparte información con agencias de control migratorio para fines de deportación.