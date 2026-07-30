La Administración Trump recortará el subsidio a Medicare de la era Biden ante el vertiginoso aumento de los costes previstos

Publicado por Thérèse Boudreaux | The Center Square | Just The News 30 de julio, 2026

Un subsidio sanitario de la era Biden en el marco de la Parte D de Medicare dejará de estar disponible en 2027, según ha anunciado la Administración Trump, ante el rápido aumento de los costes del plan de cobertura de medicamentos con receta.

"La administración Biden entregó miles de millones del dinero de los contribuyentes directamente a las grandes compañías de seguros. Esto es inaceptable. Estamos estabilizando el mercado para que este rescate ya no sea necesario", el administrador de los Centros de Medicare y Medicaid Mehmet Oz, refiriéndose al programa de demostración de estabilización de primas, publicó en las redes sociales.

"Las primas aumentarán menos de 10 dólares para la mayoría de los beneficiarios de Medicare, y muchos incluso verán una reducción en sus primas", afirmó Oz. "Todos los beneficiarios de Medicare siguen teniendo acceso a planes de bajo coste, y continuaremos reduciendo los precios de los medicamentos con receta para todos los pacientes estadounidenses".

El anuncio se produce después de que la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) confirmara el miércoles que la Parte D de Medicare supondrá un coste significativamente mayor de lo previsto tanto para los beneficiarios como para el Gobierno federal, debido a los cambios en el programa introducidos en la Ley de Reducción de la Inflación.

La CBO había estimado inicialmente que los cambios en la Parte D de Medicare incluidos en la ley de 2022 de los demócratas reducirían el déficit federal en 129. 000 millones de dólares entre 2022 y 2031.

Ahora, la CBO estima que el gasto en medicamentos recetados de Medicare en virtud de dicha ley aumentará, de hecho, el déficit federal en unos 700. 000 millones de dólares.

"La CBO ha destacado cómo el problemático diseño de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) no ha dado lugar al ahorro que la propia CBO había previsto inicialmente, sino que, por el contrario, ha provocado un aumento de los costes para los contribuyentes y una inestabilidad en el mercado de la Parte D", declaró el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Brett Guthrie, republicano por Kentucky, en respuesta a la noticia.

"El programa de la Parte D es fundamental para satisfacer las necesidades de las personas mayores y requiere políticas reguladoras duraderas que garanticen la asequibilidad y la disponibilidad a largo plazo de los planes de medicamentos recetados para estos beneficiarios", añadió Guthrie.

Entre otros cambios, la IRA exigía al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) negociar los precios directamente con los fabricantes de determinados medicamentos, obligaba a los fabricantes de medicamentos a pagar a Medicare si el precio de sus medicamentos superaba la inflación, y rediseñaba el programa para limitar los aumentos de las primas y establecer un tope a los gastos de bolsillo.

Las "reducciones de precios inferiores a lo esperado" resultantes de las negociaciones y el gasto superior al previsto en determinados medicamentos con receta recortaron drásticamente el ahorro previsto en el déficit. Los reembolsos recaudados de los fabricantes de medicamentos también resultaron ser mínimos a medida que aumentaba la inflación.

"La inflación general de los precios ha aumentado más rápidamente de lo que la CBO había previsto para 2022, lo que elevó los valores de referencia que utiliza los CMS para calcular los reembolsos por inflación de los fabricantes", explicó la CBO. "Esto, a su vez, redujo el importe de los reembolsos por inflación adeudados a Medicare y mermó los incentivos de los fabricantes para limitar los aumentos de precios".

La oficina también admitió que "subestimó significativamente el aumento de los costes por afiliado" derivado del rediseño del programa de fijación de precios de los medicamentos de la IRA.

"La CBO esperaba que el rediseño trasladara parte de los costes de los medicamentos con receta de los afiliados a la Parte D a sus planes de medicamentos con receta, lo que daría lugar a ofertas más elevadas por parte de las aseguradoras privadas", escribió la CBO.

"Las ofertas de los planes de medicamentos con receta de la Parte D han sido más elevadas de lo que la CBO esperaba inicialmente y los costes presupuestarios han sido mucho mayores de lo estimado en un principio… el rediseño fue el principal factor que impulsó esas ofertas más elevadas".

Como resultado, la CBO prevé que los afiliados a la Parte D de Medicare se enfrentarán a un aumento total del 35 % en los costes anuales para 2026, una cifra drásticamente superior al aumento del 5 % que había pronosticado inicialmente.

"Hemos confirmado una vez más que los demócratas, con el análisis de la CBO en la mano, vendieron al pueblo estadounidense una falsa promesa con la Ley de Reducción de la Inflación", declaró el miércoles el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, republicano por Texas.

"Si a esto le sumamos el error de cálculo de 600. 000 millones de dólares del Comité Conjunto de Fiscalidad respecto al coste de los créditos fiscales del Green New Deal, ahora sabemos que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) ha costado a los estadounidenses 1,3 billones de dólares más en nuevo gasto deficitario. Hoy, los contribuyentes son quienes acaban pagando los platos rotos debido al experimento fallido de los demócratas".

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