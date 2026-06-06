Las mujeres tienen hasta un 75% más de probabilidad de ser contratadas en la academia que hombres con idénticos méritos, según un nuevo estudio

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 5 de junio, 2026

Una rigurosa investigación de la Universidad de Cornell publicada en el Journal of Controversial Ideas desmonta la narrativa del sesgo de género sistémico en los campus universitarios.

Los datos empíricos demuestran que las postulantes femeninas son fuertemente favorecidas sobre hombres con idénticos méritos, mientras una red de "dogmatismo organizado" persigue y silencia a los científicos que difunden estas verdades.

Por años, la opinión pública occidental y las administraciones universitarias han operado bajo una premisa inamovible: la academia es un entorno hostil donde las mujeres se enfrentan a un sesgo de género omnipresente. Esta idea, repetida en las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y replicada en medios globales, acaba de chocar de frente contra la evidencia empírica.

Una investigación exhaustiva, publicada en mayo de 2026 y liderada por los psicólogos Stephen J. Ceci y Wendy M. Williams, de la Universidad de Cornell, revela que la realidad es diametralmente opuesta al relato oficial.

El estudio, titulado "Organized Dogmatism Controls the Message about Gender Bias in the Academy", concluye que las mujeres tienen una ventaja estadística abrumadora sobre los hombres con credenciales idénticas en la contratación de profesores con derecho a permanencia (tenure-track).

El estudio expone una grave desconexión ideológica. Al encuestar a 248 profesores en EEUU, los autores descubrieron que el profesorado sobreestima de forma sistemática el nivel de discriminación en todos los sectores académicos. Esta falsa creencia colectiva está moldeada y sostenida artificialmente por activistas con intereses políticos particulares dentro de la educación superior.

Currículums idénticos, resultados opuestos: La ventaja femenina real

Para probar la ausencia de sesgo, la comunidad científica recurre a los "experimentos de currículums emparejados" (matched-CV), donde se evalúan historiales idénticos modificando únicamente el nombre del postulante (por ejemplo, "John" frente a "Jennifer").

El estudio de Cornell revisó siete grandes experimentos publicados entre 1999 y 2025, abarcando a miles de docentes. Los resultados son categóricos: seis de los siete estudios demostraron una preferencia explícita hacia las candidatas femeninas, quienes son elegidas por encima de los hombres entre el 56% y el 75% de las veces con méritos idénticos.

Incluso en las disciplinas STEM, los datos del National Research Council muestran un panorama idéntico: aunque las mujeres postulan en menor cantidad, su tasa de éxito una vez que entran en el proceso supera con creces a la masculina:

En Biología , las mujeres representan el 26% de los solicitantes, pero reciben el 34% de las ofertas.

, las mujeres representan el 26% de los solicitantes, pero reciben el 34% de las ofertas. En Química , constituyen el 18% de los aspirantes, pero se quedan con el 29% de los contratos.

, constituyen el 18% de los aspirantes, pero se quedan con el 29% de los contratos. En Física y Matemáticas, donde las solicitudes femeninas son del 12% y 20%, ellas reciben el 32% de las ofertas en ambos campos.

Asimismo, los investigadores desmontaron el mito de la brecha salarial del 18% anual en los campus. Al aislar variables científicas elementales como el rango académico, experiencia y productividad, la diferencia real se reduce al 3.6%.

Esta variación responde a la Paradoja de Simpson: los hombres tienden a elegir disciplinas de mayor remuneración comercial (ingenierías o finanzas), mientras las mujeres se concentran en sectores de menor escala salarial (educación o trabajo social). Al comparar los sueldos dentro de una misma disciplina, la brecha desaparece.

La Inquisición "woke" en los campus: Censura al dato científico

¿Por qué se sigue promoviendo la idea de un patriarcado universitario omnipresente si los datos dicen lo contrario? Ceci y Williams apuntan al colapso de los valores clásicos de la ciencia en favor de una agenda militante: el "dogmatismo organizado". Desafiar la narrativa de género oficial se ha transformado en una actividad de altísimo riesgo profesional.

El estudio incluyó una encuesta a 40 investigadores de diferencias de sexo, revelando un alarmante expediente de acoso institucional. El 85% de los científicos que respondieron sufrió amenazas, hostigamiento o bloqueos editoriales por publicar datos que contradicen el relato de la victimización femenina.

Los autores han sido tildados de "misóginos de derecha", y varios denunciaron haber sido reportados formalmente ante las administraciones DEI bajo cargos falsos o sometidos a auditorías éticas (IRB) para paralizar sus proyectos.

"Un grupo de profesoras y estudiantes me han tomado como objetivo por enseñar las bases biológicas de las diferencias de sexo. Se me pidió que no vuelva a dictar un curso de posgrado que he impartido durante 35 años. Estoy aislado y me tratan como a un paria", relató un catedrático de forma anónima.

Otra investigadora de alto nivel denunció que una universidad le retiró una oferta formal para el cargo de rectora tras desatarse una campaña de presión por parte de grupos de izquierda radical.

Esta atmósfera de intimidación ha permeado a las publicaciones de élite. El reporte destaca que la prestigiosa revista Nature Communications cedió ante el activismo para retractar un estudio estadístico intachable que demostraba que los científicos jóvenes obtenían mejores métricas de citas cuando contaban con mentores masculinos en lugar de femeninos.

Tras la capitulación, la revista implementó directrices que supeditan la aceptación de un artículo a consideraciones de "prevención del daño social", actuando como un filtro ideológico.

Un daño autoinfligido al futuro de la ciencia

La sustitución del escepticismo metodológico por el dogmatismo ideológico genera un perjuicio directo sobre las propias mujeres. Al difundir de manera obsesiva la idea falsa de que las universidades discriminan de forma injusta, las instituciones académicas están asustando a las jóvenes promesas de la ciencia, provocando que se autoexcluyan de las carreras de investigación por temores infundados.

La evidencia expuesta por Cornell demuestra que los prejuicios masculinos en la selección de personal pertenecen al pasado.

Las verdaderas razones de la menor presencia femenina en ciertas áreas radican en factores biológicos y familiares —como la conciliación del reloj biológico con las exigencias posdoctorales antes de los 40 años—, elementos que requieren soluciones logísticas, no ingeniería social ni discursos de opresión ficticios.

Mientras las universidades sigan financiando burocracias DEI dedicadas a cazar brujas, la ciencia continuará sacrificando la búsqueda incansable de la verdad basada en los hechos.