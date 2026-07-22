¿De la FIFA a la diplomacia mundial? Trump propone al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para liderar la ONU

Donald Trump y Gianni Infantino saltan a la cancha durante la final del Mundial en Nueva Jersey, este domingo 19 de julio.Ayman Aref-NurPhoto via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de julio, 2026

En una iniciativa que promete alterar el tablero diplomático internacional, el presidente Donald Trump contempla respaldar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según reveló en exclusiva el New York Post, el jefe de Estado norteamericano considera que el administrador suizo cuenta con el perfil ejecutivo y el reconocimiento global necesarios para tender puentes entre naciones y revitalizar el organismo multilateral.

La relación entre ambos dirigentes se consolidó durante la organización de la Copa del Mundo, evento en el que Infantino reconoció el liderazgo del mandatario entregándole el primer Premio de la Paz concedido por la entidad deportiva.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalaron al medio neoyorquino que Trump aprecia la habilidad de Infantino para negociar con más de dos centenares de federaciones y su alcance para conectar con diversos actores políticos a nivel mundial.

Una alternativa frente a candidaturas de la izquierda tradicional

La búsqueda de un nuevo perfil para la ONU se produce ante la salida del portugués António Guterres, quien concluirá su mandato a finales de diciembre.

La propuesta de Washington irrumpe en un escenario donde figuraban aspirantes de la política tradicional, entre ellas la expresidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, cuya candidatura enfrentaba reticencias dentro del entorno de la administración estadounidense por sus posturas ideológicas.

Para concretar su nombramiento, el candidato requiere la recomendación del Consejo de Seguridad de la ONU —donde los cinco miembros permanentes poseen derecho a veto— y la posterior confirmación por parte de la Asamblea General.

Paolo Zampolli, enviado especial de la Casa Blanca para alianzas globales, respaldó la idea señalando que Infantino tiene la experiencia ejecutiva requerida: "En las Naciones Unidas hay que tratar con 193 estados miembros. En la FIFA hay más de 200 miembros y el gran historial de Gianni demuestra que sabe cómo gestionar".

Reestructuración y enfoque ejecutivo en los organismos internacionales

La propuesta se enmarca en la estrategia de la administración Trump para exigir resultados concretos, eficiencia presupuestaria y fin a la inacción en la resolución de conflictos geopolíticos por parte de las instituciones multilaterales.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario ha reducido las aportaciones financieras de Estados Unidos a la ONU y ha retirado al país de entes politizados como el Consejo de Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud.

La eventual transición de Infantino desde la cúpula del fútbol mundial hacia la sede de Nueva York implicaría importantes ajustes personales y logísticos, incluyendo un drástico reajuste salarial frente a sus ingresos actuales en el sector deportivo.

Aunque el dirigente de 56 años ha iniciado gestiones para su reelección en la FIFA programada para marzo, el impulso de la diplomacia estadounidense plantea un giro inédito en la conducción de la política internacional.