La Universidad Estatal de Ohio cierra un capítulo oscuro: acordó pagar $100 millones a víctimas de abuso sexual de un médico universitario

Un letrero en la entrada del campus de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus AFP / Megan Jelinger

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de junio, 2026

La Universidad Estatal de Ohio cerró un capítulo oscuro de su historia tras acordar pagar $100 millones a 279 exestudiantes que denunciaron haber sido agredidos sexualmente por el doctor Richard Strauss, un médico del campus que abusó de atletas y estudiantes durante más de dos décadas. El acuerdo puso fin a una batalla legal que se extendió por ocho años.

Solo uno de los 280 exestudiantes que formaban parte de las cinco demandas federales activas contra la institución no firmó el acuerdo, según confirmaron la universidad y los abogados de los demandantes en un comunicado conjunto.

En las próximas semanas, un árbitro especial designado por el tribunal entrevistará a cada uno de los involucrados para determinar el nivel de daño sufrido y el monto individual que recibirá cada víctima.

El presidente de la universidad, Ravi Bellamkonda, anunció el acuerdo este miércoles ante la junta universitaria.

"Los sobrevivientes del abuso de Strauss son todos Buckeyes", dijo. "Seguimos siendo muy agradecidos con ellos por su valentía al dar un paso al frente, y llegar a una resolución final es muy importante para nosotros".

El caso del doctor Strauss es uno de los escándalos de abuso sexual más graves en la historia del deporte universitario estadounidense. Una investigación independiente encargada por Ohio State al bufete Perkins Coie concluyó en 2019 que Strauss agredió sexualmente a al menos 177 atletas masculinos y otros estudiantes entre mediados de los años setenta y finales de los noventa. De acuerdo con el informe, uno de los detalles más graves es que entrenadores y administradores tenían conocimiento de los abusos durante dos décadas, pero no tomaron medidas para detenerlo. Strauss murió por suicidio en 2005.

El acuerdo de este miércoles se suma a uno anterior por más de $61 millones que la universidad ya había pagado a otros 317 sobrevivientes, lo que eleva el costo total de las indemnizaciones a más de $161 millones.

De acuerdo con NBC News, el escándalo también llegó al Congreso, salpicando al influyente representante Jim Jordan, republicano de Ohio, quien fue entrenador asistente de lucha en Ohio State entre 1986 y 1994. Mike DiSabato, el exluchador que destapó el caso en 2018, y otros exatletas lo acusaron de haber ignorado los abusos. No obstante, Jordan ha negado reiteradamente tener conocimiento de lo ocurrido.

El mes pasado, según NBC, transcripciones de deposiciones revelaron que el exdirector atlético Andy Geiger testificó bajo juramento que Jordan "probablemente sabía" que Strauss abusaba de los atletas. El testimonio del propio representante republicano, tomado en el marco de estas demandas, permanece sellado.