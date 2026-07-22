La directora del Smithsonian tropieza ante el Congreso al ser interrogada sobre conceptos básicos de sexo y género

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de julio, 2026

La dirección del Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsonian enfrentó un duro cuestionamiento en el Congreso de los Estados Unidos.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes enfocada en examinar el activismo político dentro de los espacios culturales públicos, la directora de la institución, Anthea Hartig, mostró vacilaciones y evadió responder preguntas conceptuales elementales sobre sexo y género formuladas por la congresista republicana por Carolina del Sur, Nancy Mace.

El intercambio subió de tono cuando la legisladora interrogó directamente a la funcionaria sobre los contenidos expuestos al público infantil.

"Ustedes tienen a hombres vestidos como mujeres y los tienen en exhibiciones frente a niños. ¿Cree que los hombres pueden convertirse en mujeres? ¿Sí o no?", cuestionó Mace, enseñando imágenes de muestras del museo que incluyen drag queens.

Ante la negativa de Hartig a responder directamente por considerarlo no relevante, la congresista repuso: "¿Qué es una mujer, Dra. Hartig?". La directora se limitó a señalar que en la institución buscan "representar y no categorizar a todos los estadounidenses".

La confrontación continuó cuando la representante de Carolina del Sur cuestionó los paneles explicativos del museo, los cuales afirman a los visitantes que existen más de dos géneros y que el género no siempre se revela al nacer.

"Enriquezca mi conocimiento esta mañana: ¿cuántos géneros hay?", presionó Mace.

Tras dudar unos instantes, la directora del museo respondió: "No estoy segura de a qué glosario se refiere", añadiendo posteriormente que estaría dispuesta a revisar el material para responder por escrito.

Ante la insistencia de la congresista sobre cuándo le fue revelado su propio género, Hartig sonrió y contestó que no consideraba que el asunto fuera relevante para la conversación, antes de que se le retirara el uso de la palabra.

Informe de la Casa Blanca denuncia "captura ideológica"

El tenso interrogatorio parlamentario se produce a pocas semanas de que la Casa Blanca difundiera un exhaustivo informe de 162 páginas elaborado por el Consejo de Política Doméstica.

El documento, titulado 'Restaurando la verdad y la cordura en la historia americana', concluye que el Museo Nacional de Historia Americana ha sido objeto de una "captura institucional" por parte de una ideología activista radical que utiliza a la institución como una herramienta política partidista en lugar de un patrimonio común.

Durante su intervención inicial, Hartig defendió la labor del Instituto Smithsonian frente a los hallazgos del reporte ejecutivo. La directora sostuvo que la institución "no toma partido en los debates políticos de Estados Unidos", argumentando que su misión se limita a preservar la evidencia de la vida estadounidense en toda su amplitud para que el público extraiga sus propias conclusiones.