El gran costo de la guerra con Irán: Hegseth estima $37.500 millones en gastos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de julio, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, puso este martes una cifra concreta al conflicto con el régimen de Irán: $37.500 millones, unos $9.000 millones más que la última estimación oficial del Pentágono.

El dato salió a la luz durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, donde Hegseth detalló que la cifra abarca los gastos generados desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, hasta la fecha, además de proyecciones de costos adicionales hasta comienzos de septiembre. La estimación contempla, entre otros rubros, operaciones, mantenimiento y salarios militares.

El aumento está lejos de ser ínfimo. Hace apenas una semana, el nominado a contralor del Pentágono, Jules Hurst, había defendido ante el Congreso una cifra de $29.000 millones —sin incluir daños a instalaciones militares—, coincidiendo, en gran medida, con un cálculo independiente del Center for Strategic and International Studies (CSIS), que en junio ubicó el costo total cerca de los $40.000 millones.

La cifra llega en medio de una guerra que se ha recrudecido en los últimos días, mientras la diplomacia aún no logra su cometido de frenar el conflicto: tres militares estadounidenses murieron recientemente en ataques iraníes, dos de ellos en un bombardeo contra una base en Jordania y otro durante la desactivación de un dron derribado en Irak.

Sin embargo, el dinero no fue lo único incómodo durante la audiencia. De acuerdo con una reseña del Wall Street Journal, los senadores —también varios republicanos— presionaron a Hegseth y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, sobre la estrategia para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán tras atacar buques comerciales. Ante la insistencia demócrata de que la vía estaba abierta antes del conflicto, Caine reconoció sin rodeos que reabrirla "sería una decisión política" y que "Irán seguirá siendo un desafío en adelante".

La falta de respuestas contundentes agotó incluso la paciencia de los propios republicanos, reportó el WSJ. El senador John Kennedy, de Luisiana, terminó por recriminarles: "¡Muchachos! Necesitamos respuestas claras".

Hegseth aprovechó la comparecencia para reclamar una partida adicional de emergencia por unos $67.000 millones —dentro de una solicitud total al Congreso de $87.600 millones, que incluye ayuda por desastres y partidas agrícolas—, por encima del presupuesto anual de 1,5 billones que ya maneja el Pentágono. Advirtió que, sin ese dinero, tendría que recortar entrenamientos militares en curso.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar. Además del asunto financiero, los demócratas confrontaron a Hegseth con sus propias palabras de abril, cuando había calificado la ofensiva contra Irán como una "victoria histórica y contundente" de EEUU sobre el Ejército iraní, que presuntamente estaba "sin capacidad de combate por años". El senador Jon Ossoff, de Georgia, le consultó sobre si aquellas afirmaciones habían sido precisas, y la senadora Kirsten Gillibrand, de Nueva York, destacó que existe confusión en la opinión pública ante versiones contradictorias del Pentágono sobre si la guerra está cerca de terminar o no.

De fondo persiste la batalla judicial sobre si la Casa Blanca cuenta con autoridad plena para continuar el conflicto sin aval del Congreso, postura que Hegseth respaldó pese a admitir que existe "un debate legal de larga data" sobre el tema. La discusión se activó formalmente después de que la administración notificara al Congreso, en una carta fechada el 10 de julio, que había reanudado las hostilidades con Irán el 7 de julio, lo cual abrió un plazo de 60 días para buscar la autorización legislativa.